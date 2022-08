Es absurdo elegir por voto a consejeros de INE y TEPJF: expertos

Consejeras y exconsejeros electorales, académicos y defensores de derechos humanos calificaron de “absurda, agresiva, alarmante, inaudita y controversial” la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de elegir con el voto ciudadano a los consejeros electorales del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Es lo peor que he escuchado en todos estos 30 o 40 años”, resumió el expresidente del IFE José Woldenberg. “Al Presidente no le gustan los órganos autónomos, quisiera volver a los poderes absolutos y eso es lo que a mí me alarma”, añadió.

Al participar ayer en la mesa de debates de parlamento abierto que organiza Morena en la Cámara de Diputados –el pasado viernes acudió a los foros de la coalición Va por México–, dijo que con la propuesta presidencial “si los consejeros quieren ganar tienen que hacer un acuerdo con los partidos políticos y vamos a volver a un órgano totalmente partidizado”.

Por eso –aclaró– “yo sugiero que se mantenga tal y como está ahora el sistema de nombramiento de los consejeros y magistrados electorales, hay una base de acuerdo fundamental y las elecciones son transparentes”.

El sistema que existe “ha dado resultados, es un buen procedimiento, se puede mejorar; pero sin una institución que sea autónoma nos puede regresar por décadas”.

La consejera electoral en Puebla Carolina del Ángel Cruz calificó la iniciativa presidencial de “la más absurda y desproporcionada, sólo con el ánimo de sonar popular”. “No me cabe en la cabeza una propuesta de esa naturaleza, es inaudito que exista la posibilidad de que se vuelva a un órgano electoral que no sea autónomo”.

Planteó que “si el de hoy está funcionado, para qué moverlo. Se han generado las condiciones de piso parejo y eso no gusta a algunos”.

José Antonio Carrera, experto en sistemas electorales y asesor de INE, consideró que “es una iniciativa controversial, pero en el fondo hay una preocupación legítima del Presidente”, porque –explicó– en el esquema de hoy “hay resquicios y grietas de intervención de grupos fácticos”.

Acusó que “la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados y la de Senadores –que son las que toman la decisión de presentar las listas finales de los consejeros y magistrados electorales que se pondrán a votación– “actúan con discrecionalidad, invitan a los futuros consejeros y magistrados con una postura política ya definida”.

Marcia Checa Gutiérrez, activista y defensora de derechos humanos y coordinadora del Observatorio Designaciones Públicas, llamó “absurda y agresiva la iniciativa del Ejecutivo”. “Apelamos a que encontremos mayores controles y menos discrecionalidad, pero no ir a un proceso por elección popular de consejeros y magistrados electorales”.