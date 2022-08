Morena, cerca ‘de una crisis profunda’, advierte Monreal

Morena, tras el acarreo, compra de votos y clientelismos en el proceso para elegir a tres mil congresistas nacionales, se encuentra en la puerta de “una crisis profunda”, advirtió el senador Ricardo Monreal.

El aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia en 2024, en entrevista con el periodista Guillermo Ortega en EL FINANCIERO Bloomberg, consideró que es necesario que la dirigencia nacional, que encabeza Mario Delgado, se dé un instante de reflexión para hacer una revisión con seriedad.

“Nos encontramos a la puerta de una crisis profunda de confianza ciudadana y es importante recuperar esta confianza y no permitir que se ahonde. Que la Comisión de Honestidad y Justicia pueda revisar y resolver los recursos presentados por la militancia porque se sienten agraviados, y convencer a todos quienes confían en Morena de mantenerse y seguir luchando. No es tarea fácil, porque cuando la confianza ciudadana se deteriora comienza la decadencia”, dijo.

El legislador zacatecano puso énfasis en que es necesario “cuidar el legado político” del presidente López Obrador. “La democracia hasta ahora distinguió al presidente López Obrador y a los procesos internos, que ahora el sábado y el domingo se encuentran en deterioro y en grave riesgo. Por eso el legado es el que hay que cuidar. El Presidente de la República cuida mucho la historia, y cuida mucho que la historia hable bien de un estadista en la construcción del Estado mexicano. Por eso es que a mí me preocupa, como fundador de Morena, que esto haya ocurrido”, destacó.

El senador opinó, por otra parte, que no es deseable en ninguna democracia tener partidos de oposición débiles, porque “a nadie le conviene”. Sin embargo, aclaró: “Si Morena comete errores no va a ser imbatible, no está definida la elección presidencial de 2024, y actuar con arrogancia y con soberbia no nos lleva a un buen camino, y podemos perder confianza de sectores importantes de la población, por eso es que hay que actuar con mucha humildad y con mucho decoro”.

-Por el negativo escenario que presenciamos el fin de semana, ¿avisora una ruptura en Morena? -se le cuestionó.

-No, lo que se avizora, si no se detiene, es una crisis que nadie sabe la dimensión de lo que se trata -anticipó.