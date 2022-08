Morenistas podrían dejar incompleto al INE: Ugalde

El Instituto Nacional Electoral (INE) podría quedar incompleto y acéfalo ante un posible cálculo político de Morena para no renovar los cuatro consejeros que saldrán en 2023, perfiló Luis Carlos Ugalde, director de Integralia y extitular del Instituto Federal Electoral, en entrevista con La Silla Roja.

Dado que con las reglas actuales la Cámara de Diputados tendría que elegir perfiles de especialistas, y éstos tendrían que ser aprobados en consenso por dos terceras partes, Morena podría desertar del proceso.

“Los especialistas no son militantes ni ideólogos, ni activistas, el gobierno quiere activistas, militantes, gente que se la juegue con la ‘transformación histórica’ que requiere el país”.

Entre los primeros problemas que perfiló es que no habría acuerdo en la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja para crear el comité de evaluación.

“El otro problema van a ser las evaluaciones y al final del proceso es probable que Morena quiera impulsar a personas de un corte más activista, radical, militante de la transformación, y ahí va a haber un problema de negociación”, anticipó Ugalde.

De no haber negociación, tendría que haber una insaculación, “para evitar que eso ocurra, que haya un cálculo político de que mejor no elijamos los consejeros, que el proceso no se convoque y el INE se queda acéfalo, con siete consejeros”.

Dado que entre los consejeros salientes está el presidente del INE, Lorenzo Córdova, los consejeros tendrían que elegir nuevo titular del instituto.

Sin embargo, aunque el INE podría ser “funcional”, el expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE) resaltó que sí habría “debilitamiento de éste”, y los consejeros que se quedan “pueden ser muy vulnerables, más presionables”.

El entrevistado descartó que se dé la reforma electoral, por lo que los foros que recientemente iniciaron en la Cámara de Diputados sólo servirán para el debate y, por ejemplo, para que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, “ande dando conferencias” en torno a este asunto.

Precisamente, sobre el actuar de las denominadas corcholatas, Luis Carlos Ugalde destacó que sus actos de campaña adelantada podrían derivar en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “inhabilite a alguno de ellos”, con lo que seguirán los ataques contra la autoridad electoral, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador podría hablar de un “fraude anticipado”.

El desacato en el que están cayendo los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial ante la autoridad electoral incluso es signo de que la elección de 2024 será “sumamente conflictiva”, en la que la autoridad electoral se vea rebasada y ni el Presidente ni la oposición acepten los resultados si no les benefician.