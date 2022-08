Conagua ya no entregará concesiones en estados con sequía, advierte AMLO

AMLO advirtió que ya no puede haber concesiones de agua en estados con sequía para no dejar sin abasto a la población. (Cuartoscuro)

Ante la sequía que enfrentan tres cuartas partes del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya no otorgará permisos para extraer agua.

Tras ser cuestionado sobre el plan que tiene el gobierno para evitar que los estados del norte con sequía lleguen a una situación similar a la de Nuevo León, el presidente respondió que:

“Conagua ya no va a otorgar concesiones pero tiene que ver con las autoridades estatales y municipales que se cuiden estos recursos, que no pase lo que sucedió en La Laguna, ya esto no se puede repetir”, advirtió.

Las concesiones se restringirán solo en “algunos casos, como la minería”, todo aquello que implique uso excesivo de agua, aclaró.

“Por eso no hemos autorizado lo del fracking, por el uso excesivo del agua, no hemos dado concesiones mineras durante el gobierno porque entregaron el 60 por ciento del territorio nacional, ni Porfirio Díaz se atrevió a tanto”, comentó.

El mandatario enfatizó que aún con las medidas implementadas para enfrentar la escasez de agua, el problema de Nuevo León no se resolverá si se siguen otorgando concesiones.

“No se va a resolver nunca el problema si van a seguir otorgando concesiones a diestra y siniestra, ya hay que pensar que no solo es importante el capital, es importante la fuerza de trabajo y es importante el agua en un proceso productivo”.

Señaló que tras una investigación a cargo del director de Conagua, Germán Martínez, se encontraron permisos para la extracción de agua en Nuevo León emitidos durante su gobierno y que son parte de la corrupción de funcionarios “de abajo”.

“En Nuevo León pedí la entrega de permisos pensando de que nosotros no habíamos entregado, pues se entregaron permisos, ya en el gobierno nuestro”, acusó.

Construcción de acueducto en Nuevo León

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el director de Conagua, Germán Martínez y el subsecretario de la Defensa Nacional, Agustín Radilla, viajarán este lunes a Nuevo León y se reunirán con el gobernador del estado, Samuel García y empresarios de la organización Caintra para hablar sobre la inversión en el acueducto El Cuchillo II que abastecerá con 5 mil litros de agua por segundo a la Zona Metropolitana de Monterrey.

“El plan es hacerlo en ocho meses, diez meses, pero ya empezando desde ahora los 100 kilómetros del acueducto de la presa del Cuchillo a Monterrey y ahí la instrucción que llevan es que con los mismos empresarios de Monterrey se comprometan, nosotros vamos a aportar los recursos, es una inversión tripartita, Gobierno Federal, gobierno del estado, municipales”, expuso López Obrador.

El mandatario adelantó que se puede lograr la construcción del proyecto en ocho meses si se divide en 10 tramos, cada uno financiado por alguna empresa.