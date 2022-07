AMLO aprieta el cinturón al Gobierno: Estas son las medidas para alcanzar la ‘pobreza franciscana’

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este miércoles 27 de julio que alista nuevas medidas en su administración para pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano explicó que con estas medidas se logrará un ahorro de 2 billones de pesos en general, los cuales serán entregados a las personas más necesitadas.

Por esta razón, anunció que mañana jueves 28 de julio se reunirá con su gabinete para analizar dicha propuesta. “Vamos a pasar de la fase de austeridad republicana a una fase superior de pobreza franciscana, tengo reunión con gabinete y vamos a llevar a cabo medidas de austeridad adicionales”, dijo.

Incluso, López Orador destacó que no ha adquirido vehículos nuevos desde que inició su gobierno. “La camioneta más nueva que tengo es del 2018, la compraron antes de que yo llegara y ya tiene 280 mil kilómetros, pero tenemos camionetas de las que usamos de 400, mil kilómetros y de 10 años de uso, les estamos dando mantenimiento y funcionan bien no me han dejado tirado en las giras”, detalló.

¿Cuáles son las primeras medidas para alcanzar la ‘pobreza franciscana’?

Reducción considerable de viajes al extranjero

Funcionarios deberán procurar una comunicación a distancia, es decir, vía telefónica

Conferencias vía remota

Disminución rigurosa de viáticos

AMLO anuncia reforma para evitar que funcionarios ganen más que el Presidente

Para impedir que servidores del poder judicial y de organismos autónomos perciban ingresos mayores a los del jefe del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Austeridad Republicana.

A pesar de que un juez federal la había declarado inconstitucional este año, López Obrador explicó que con la reforma se buscará precisar el contenido de la ley para evitar que funcionarios puedan ampararse para no cumplirla.

“Vamos a buscar la forma de presentar una iniciativa de reforma a la ley de austeridad y si procede una nueva reforma a la constitución para dejarlo más claro y que no se preste a las interpretaciones que hicieron en el poder judicial de manera leguleya”, apuntó.

El anuncio surge después del informe presentado este lunes por el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) Ricardo Sheffield, en el que exhibió a los funcionarios que no cumplen con el artículo 9 de la Ley Federal de Remuneraciones en el que se establece que ningún servidor público debe recibir un salario mayor al del presidente.

De los 11 funcionarios señalados, cinco tienen amparos contra la ley y presiden la institución a la que pertenecen.