AMLO acusa campaña en su contra por supuesto ‘cráter’ en pista del AICM

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró “exagerado” que algunas personas -entre ellos pilotos- calificaran de “cráter” el bache que se formó en una de las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y que fue reparado la noche de este domingo.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el mandatario relató que piloto de Aeroméxico del avión que tomó ayer de Guadalajara a la CDMX le informó a los pasajeros que solo estaba funcionando una pista del aeropuerto capitalino porque había encontrado “un cráter” en la pista 05R/23L.

“Me preocupó lo del cráter. Una cosa es un bache, otra cosa un socavón, ¿pero un cráter? Ahora sí como dicen mis paisanos veracruzanos: ‘les zumba”', dijo AMLO mientras exhibía una fotografía del supuesto ‘cráter’.

“Ya me había comentando el secretario de Marina que nos echaban la culpa de las demoras en el Aeropuerto. Sosteniendo que lo que queríamos era que las líneas se fuesen al AIFA. Muchas mentiras”, agregó.

En este contexto, el titular del Ejecutivo reiteró que hay “una campaña” en contra de su gobierno por parte de las personas que “no pudieron atracar” en el Aeropuerto de Texcoco. “No se les pasa el coraje”, dijo.

Asimismo, negó que su administración esté “forzando” que las aerolíneas dejen el AICM para migrar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Nosotros no queremos forzar nada. Sabemos que el Aeropuerto Felipe Ángeles es un gran aeropuerto y que se tiene que ir usando de manera natural. Me preocuparía si no se hubiera terminado”, insistió.