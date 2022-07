Si EU no se atreve a regular flujo de migrantes no va a salir de la crisis: AMLO

Estados Unidos debe aceptar que necesita a los trabajadores migrantes y proceder a regularizarlos para poder salir de la crisis económica, sostuvo este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No se atreven a decir, necesitamos la fuerza de trabajo, no tenemos trabajadores, y vamos a llevar a cabo un acuerdo para entregar visas temporales de trabajo, vamos a ponernos de acuerdo con gobiernos de otros países porque necesitamos jornaleros e ingenieros, profesionistas. No tienen ¿porqué no lo aceptan?”, cuestionó el mandatario.

Si Estados Unidos no se atreve a regular el flujo de migrantes, no va a salir de la crisis, sostuvo el presidente @lopezobrador_ en la #mañanera. pic.twitter.com/WPgkS5nkOR — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) July 18, 2022

Para el mandatario existen dos factores que condicionan esta decisión: una son los bajos costos de la fuerza de trabajo que no está regulada y otra, el discurso imperante en contra de la migración.

“Si contratan a un indocumentado, como se le llama, le pueden pagar menos y lo pueden despedir cuando quieran, que es una manera infame de empleadores sin escrúpulos”, explicó.

“Lo otro es que le tienen miedo, seguramente a ese senador que habló ayer, conservador, que les va a decir ustedes en vez de poner muros y usar el ejército para que no pasen los migrantes -que son muy malos- les están dando las facilidades o están firmando un acuerdo para que se organice el flujo migratorio”, apuntó en referencia a las señalamientos del senador Bill Hagerty.

El republicano expuso en el Congreso de Estados Unidos que las decisiones “caprichosas” de AMLO “falsamente etiquetadas como reformas”, corren el riesgo de socavar sustancialmente la confianza en la política comercial, el Estado de derecho en México y ponen en peligro las relaciones económicas esenciales en América del Norte.

López Obrador lo criticó y lo puso de ejemplo para ilustrar las decisiones conservadoras del gobierno de Estados Unidos en relación a la migración.

“Si no hay arrojo no hay porvenir”, sentenció.

Acuerdos en cumbre de AMLO y Biden

En la reunión celebrada el pasado 12 de julio entre los presidentes López Obrador y Joe Biden, se llegó varios acuerdos en materia de migración.

Los líderes informaron que implementarán fuertes políticas en la zona fronteriza y combatirán a los grupos criminales (también conocidos como coyotes) que se aprovechan de los migrantes que buscan cruzar a Estados Unidos. Esto luego de la tragedia ocurrida en San Antonio, Texas donde fueron hallados los cuerpos de 26 migrantes.

“Hemos unido esfuerzos para abordar los impulsores económicos y de seguridad subyacentes de la migración y, reconociendo que el desarrollo debe estar en el centro de todas las políticas de migración, aceleraremos y ampliaremos los programas para la cooperación internacional centrados en las comunidades más marginadas. Al mismo tiempo, mantendremos fuertes políticas de control fronterizo mientras garantizamos la plena protección de los derechos humanos”, acordaron los mandatarios.

Finalmente, se comprometieron a lanzar un grupo de trabajo binacional sobre vías de migración laboral y protección de los trabajadores, en los que se pretende promover mayores protecciones laborales como parte de una estrategia de movilidad para las personas que buscan emplearse accediendo a las vías regulares de migración.

Diferencias entre EU y México sobre migración

Pese a los acuerdos, AMLO destaca dos diferencias en cuanto a los enfoques para resolver el problema migratorio.

La primera consiste en las acciones desarrolladas durante el lapso en el que se genera confianza para las inversiones en Centroamérica.

“Ellos están convencidos que lo que se debe hacer en Centroamérica es generar inversiones para que se asienten empresas y generar empleos, nosotros también nada más que lleva tiempo convencer a un inversionista a que se instale, y para que esa empresa empiece a ocupar trabajadores”, comentó este lunes.

Mientras se logra este objetivo, el Gobierno Federal ha implementado programas como el de Sembrando Vida que promete beneficiar a productores agrícolas y así evitar que se vean obligados a abandonar su lugar de origen. Sin embargo, para Estados Unidos no es una medida viable.

“Se podría aplicar en tres meses, ya estarían de 50 a 100 mil campesinos cultivando tierra pero ese esquema para ellos no es fácil de aceptar”, criticó el mandatario.

Otra de las diferencias es que Estados Unidos prefiere destinar recursos a Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), ampliamente criticadas por AMLO.

“Lo poco que envían lo entregan a estas ONGs que cobran un porcentaje por el servicio, al final se quedan con el dinero y no le llega a la gente”, acusó.