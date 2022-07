‘Espero conocerlo algún día’: astronauta Katya Echazarreta se reunirá con AMLO en agosto

La primera mujer mexicana en viajar al espacio, Katya Echazarreta, envió un mensaje de agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador quien la recibirá en agosto.

El video grabado por la joven astronauta fue proyectado este viernes en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Echazarreta presumió sus orígenes y le dedicó el viaje a bordo de un cohete New Shepard a su país, “a mi amado y hermoso México”, dijo.

También agradeció la labor del mandatario en México y comentó que espera poder conocerlo pronto.

López Obrador adelantó que recibirá a la joven astronauta en agosto y expresó su admiración por el esfuerzo que implicó llegar hasta donde está.

“Nos da mucho gusto porque es mexicana e hija de mexicanos migrantes con todo el esfuerzo que significa para una mexicana salir adelante en Estados Unidos y llegar a destacar como ella lo ha hecho y le mandamos nuestra felicitación, nuestro reconocimiento, todos los mexicanos estoy seguro que coinciden en eso”, manifestó.

Esto después de que la joven confesara haber sido víctima de tratos discriminatorios en el sector donde se desarrolla. Este fue el mensaje completo que envió al presidente:

“Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, yo soy Katya Echazarreta y el mes pasado me convertí en la primer mujer mexicana en el espacio, para mí fue una experiencia inolvidable, la verdad es que el planeta se ve increíblemente hermoso desde el espacio pero lo más bonito para mí fue que pude dedicarle este vuelo a mi país, a mi amado y hermoso México, yo nací en Guadalajara Jalisco toda mi familia está en México así que están muy orgullosos y quería darle las gracias a usted por todo su trabajo que ha hecho y espero conocerlo algún día pronto, gracias”.

¿Quién es Katya Echazarreta?

Echazarreta formó parte del quinto viaje tripulado de Blue Origin, empresa fundada por el magnate Jeff Bezos, en compañía de varios empresarios, como Hamish Harding y Victor Vescovo, en un viaje que tuvo un costo de 28 millones de dólares, aunque ella no pagó un centavo por haber sido seleccionada por la organización Space for Humanity, entre más de 7 mil solicitantes de 100 países para volar en el cohete New Shepard.

La joven de 26 años de edad estudia la maestría en ingeniería eléctrica en la Universidad Johns Hopkins. Nació en el municipio conurbado de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco, localidad que abandonó junto a su familia porque su padre obtuvo una visa de trabajo en Estados Unidos.