AMLO respalda a Claudia Sheinbaum ante controversia por estudio de DNV

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum ante la controversia que ha generado el tercer y último reporte de la empresa noruega Det Norske Veritas (DNV) sobre el colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario aseguró que Sheinbaum Pardo es una mujer integra y honesta y que los ataques en su contra son “naturales”.

“La jefa de Gobierno tiene todo nuestro apoyo. Es una mujer integra, recta, honesta y que está siendo sometida a fuertes presiones”, afirmó AMLO desde Palacio Nacional.

“Es la temporada, es lo que tendrá que venir y es natural que esto suceda. Ya hemos hablado que no debe haber tapados, ni mujeres ni hombres”, añadió.

Tras revelarse el último peritaje de la empresa DNV, que señala "fallas en el mantenimiento" como causas concurrentes en el colapso de la L12 del Metro, @lopezobrador_ reiteró su apoyo a @Claudiashein: "Es una mujer íntegra y honesta, está siendo sometida a fuertes presiones". pic.twitter.com/xepIYJLFIs — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) May 11, 2022

El titular del Ejecutivo señaló que se tiene que esperar al informe de la Ciudad de México para conocer a fondo el caso. No obstante reiteró su confianza en la jefa de Gobierno.

“Hay que esperar lo que ella informe, lo único que puedo decirles es que le tengo confianza, es una mujer recta, honesta; como también le tengo confianza, para que no se vaya a estar interpretando, al secretario de Gobernación, por eso lo invité a que me apoyara, me ha ayudado mucho. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, también me ayuda muchísimo”, afirmó, mencionando a sus tres funcionarios favoritos para sucederlo.

Esto sabemos de la ‘bronca’ entre Sheinbaum y DNV

Fallas en las inspecciones, además del mantenimiento, diseño y construcción, fueron determinantes en el colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, que dejó 26 muertos y cientos de heridos, la noche del 3 de mayo de 2021, de acuerdo con el último informe de DNV.

El peritaje fue rechazado por el gobierno capitalino al considerar que es tendencioso y con un claro sesgo político, por la que anunciaron que ya está en marcha una demanda civil contra la consultora noruega y muy posiblemente una demanda penal.