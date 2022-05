‘Botan’ a Jaime Bonilla del Senado: no podrá regresar a escaño, dicta juez

Jaime Bonilla escribió que será el Senado quien decida si se reincorpora o no a su escaño. (Cuartoscuro)

Jaime Bonilla Valdez, exgobernador del estado de Baja California, fue revocado de su curul en el Senado de la República por los magistrados de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de la Federación (TJEPJF).

Ello, después de que encontraran un impedimento legal, luego de haberse desempeñado como gobernador de Baja California gracias a una licencia por tiempo indefinido, que fue aprobada por la Cámara de Senadores.

“Al tomar protesta como mandatario estatal, optó por dicho cargo de elección popular y agotó su derecho a elegir entre ambos, quedando vacante la senaduría, de ahí que no sea posible su reincorporación a esta última”, señaló el TJEPJF en un comunicado.

Durante misma sesión, este jueves, el Pleno determinó dejar sin validez una sentencia relacionada con una denuncia en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género pronunciada por el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, para que emita una nueva debido a que “no se observó el principio contradictorio en el desahogo de pruebas”.

Ante estos hechos, Bonilla escribió una carta publicada a través de redes sociales, donde señaló que la Sala Regional de Guadalajara no debió admitir las impugnaciones de su regreso al Senado, debido a que no cuentan con “personalidad no legitimidad suficientes para ello”.

Del mismo modo, el exgobernador aclaró que no desempeñó dos cargos a la vez y aclaró que solicitó los permisos pertinentes para ejercer su cargo.

Finalmente, expresó que la resolución del TJEPJF no es definitiva y que será el Senado quien decida si Bonilla se reincorporará o no a las funciones que desempeñaba antes de ser gobernador.

“Tengan por seguro que seguiré trabajando siempre por defender este proyecto de nación desde cualquier trinchera en Tijuana y Baja California, y que mis valores y principios de lucha por los que menos tienen seguirán siendo mi mayor motivación”, concluyó en su carta.