Gobierno de AMLO demandará a minera Calica por ‘engaño’: Siguen extrayendo materiales de banco sin permisos

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que procederá legalmente contra la minera Calica, subsidiaria de la empresa estadounidense Vulcan Materials, porque lo “engañaron” y continúan extrayendo materias para la construcción (grava, arena, etc.) de un banco de materiales en la Península de Yucatán.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el mandatario proyectó un video, grabado el día vienes 29 de abril, en el que se observan trabajos de extracción, almacenaje y transporte de materias primas, durante un vuelo ‘sorpresa’ de AMLO.

“Los ambientalistas nunca jamás dijeron nada, es una destrucción al territorio sin precedente y lo siguen haciendo. Acabo de estar el fin de semana y me habían engañado de que ya no estaban extrayendo material. Pasaba yo por ahí, sobrevolaba y en efecto, estaba todo parado. Pero ahora pasé, quizá no sabían y sobrevolé y me di cuenta de que están trabajando con todo, extrayendo material y vi cómo están cargando un barco”, relató en Palacio Nacional.

“He dado instrucciones a la secretaria (María Luisa Albores) para proceder de inmediato legalmente porque hay violación a las leyes y es una tremenda destrucción del Medio Ambiente. Además, es un atrevimiento burlarse de las autoridades de nuestro país”, sentenció.

El titular del Ejecutivo reveló que “le informaron” sobre estos trabajos ‘a escondidas’ de la minera y que sobrevoló la zona el día viernes para confirmar los informes. “Yo no lo creía cuando me lo dijeron”, dijo.

“Yo pensaba que mientras estábamos hablando de que se iba a entregar el permiso para un desarrollo turístico ecológico iban a parar. Sobrevolábamos y no había nada, porque sabían cuándo íbamos a ir”, señaló.

Finalmente, López Obrador reiteró que la minera Calica, junto con los empresarios hoteleros de Xcaret y pseudoambientalistas “alcahuetes” están financiando campañas en contra de la construcción del Tren Maya. Sin embargo, aseguró que su gobierno no iba a permitir que se detuviera la obra por culpa de grupos de intereses económicos.

“Pero claro que no vamos a permitir que se detenga una obra que va en beneficio de todo el sureste nada más por la protección de intereses de grupos económicos que alquilan a pseudoambientalistas, a comunicadores, articulistas y medios de comunicación”, dijo.

“Es increíble cómo esto se permitió. Siempre el doble discurso. No cabe duda que la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía y la corrupción, porque todo esto lo podían hacer por el dinero, porque compraban a todos y también por el servilismos de políticos que estaban acostumbrados a ponerse de rodillas ante gobiernos extranjeros”, agregó.