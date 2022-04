‘No buscamos hacernos ricos’: Andrés Manuel López Beltrán, al inaugurar tienda de chocolates

“No buscamos hacernos ricos”, expresó Andrés Manuel López Beltrán, previo a la inauguración de una sucursal de chocolates “Rocío” en Villahermosa. La tienda ubicada en una conocida plaza comenzará operaciones este 20 de abril, sin ningún evento de por medio.

El hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseveró que este proyecto es de él y sus hermanos están ocupados en otros asuntos, además de que por el momento ha preferido dedicarse a su negocio y alejarse de las actividades políticas.

Al mismo tiempo, rechazó que la finca que tienen en Teapa, que da nombre a la marca en honor a su fallecida madre, donde se cultiva el cacao que usa la empresa, esté siendo beneficiada con algún programa social como Sembrando Vida o que estén “acaparando” el mercado local.

“Sobre asuntos gubernamentales no puedo opinar, lo único que puedo yo opinar es sobre mi marca, y nuestra marca no tiene ninguna relación con ningún programa de Gobierno, repito que el cacao que se utiliza para hacer estos chocolates y estas bebidas viene todo al 100 por ciento de nuestra finca”, asentó.

López Betrán dijo que sí le resulta redituable dedicarse al chocolate, aunque el crecimiento no ha sido “exponencial” precisamente porque todo sale de las ganancias que ya genera esta empresa, además de que no se compra la materia prima, pues se usa la fórmula “Tree to Bar”, es decir, “del árbol a la barra”.

“Para nosotros es redituable, tampoco es nuestro objetivo volvernos ricos, pero estamos dando un plus valor a nuestro producto. Como ustedes saben, nuestra marca se caracteriza porque controlamos todo el proceso, nosotros controlamos desde las plantas de cacao, hasta el producto final, que ya sea un chocolate o una bebida eso nos permite agregar valor”, sostuvo.

Cuestionado sobre las críticas que recibe por ser hijo del mandatario nacional, afirmó que no le preocupa, pero ha preferido alejarse en la medida de lo posible de la vida pública. “Es un gran orgullo ser hijo de quien somos, además la gente nos respalda”, acotó.

Sobre la tienda, explicó que ahí se van a vender cinco tipos de barras distintas que son de cantidades muy altas de cacao; “nuestros chocolates tienen nada más 2 ingredientes que son el cacao y el azúcar, no utilizamos ninguna leche, ni ningún agente que pueda generar algún tipo de alergia”.

Finalmente adelantó que si bien se buscó regresar Chocolates Rocío a su origen en Tabasco, ya hay planes de abrir una tercera sucursal, pero en la Ciudad de México.