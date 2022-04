‘Únete pueblo, nacionaliza la energía’: Organizaciones marchan a favor de la reforma eléctrica

Desde la plancha del Zócalo capitalino, y con rumbo al Congreso de la Unión, representantes de distintas organizaciones civiles se manifestaron este martes a favor de la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El llamado Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica convocó para este martes a un mitin y plantón en la Cámara de Diputados para llamar a los legisladores a que aprueben la iniciativa del presidente de la República.

Con consignas como “únete pueblo, hoy es tu día, nacionaliza la energía. Lucha de noche, lucha de día, nacionaliza la energía” y “” no no no, no nos da la gana, ser una colonia norte americana. Sí sí sí, sí nos da la gana, ser una nación libre y soberana”, los manifestantes llegaron a la Cámara de Diputados en punto de las 12:00 horas.

En los estados de San Luis Potosí y Querétaro también se registraron algunas movilizaciones de acuerdo con información de la organización publicada a través de redes sociales.

La convocatoria fue lanzada este lunes 11 de abril después de que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordara aplazar la discusión de la reforma eléctrica para el próximo domingo 17 de abril.

Además, señalaron en su comunicado que los partidos de oposición (PRI, PAN y PRD) intentaron montar una provocación y limitar sus derechos de movilización prevista para hoy con el objetivo de “justificar de algún modo su voto en contra de la reforma eléctrica” y de presentar a los manifestantes como personas violentas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, confirmó que la sesión de la Cámara programada para este martes, donde se votaría en torno a la iniciativa de reforma eléctrica, será pospuesta tras una solicitud de diputados de Morena.

El coordinador de la bancada de diputados de Morena, Ignacio Mier Velasco, señaló que esta solicitud se dio con la finalidad de una mayor socialización con la reforma y con el objetivo de que la ciudadanía conozca a fondo el dictamen de la iniciativa de reforma eléctrica, aprobado en lo general y en lo particular este lunes a través de las comisiones de la Cámara de Diputados.