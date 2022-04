Mario Delgado llama al INE a ‘no caer en la tentación’ de anular consulta de revocación

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a los “tramposos del INE” no caer “en la tentación” de buscar anular la consulta de la revocación de mandato de este domingo, porque “sería otro fraude monumental a los mexicanos”.

Al emitir su voto en la CDMX, sostuvo que no hay “tramposos” en su partido ni en el gobierno, ni prácticas irregulares ni ilegales en la promoción de la consulta, “los tramposos están descubiertos desde hace rato, porque pusieron solamente una de cada tres casillas y no informaron al pueblo sobre este ejercicio, pero la gente lo va a rebasar”.

“Esperemos que no caigan en esa tentación autoritaria por parte del INE de querer anular este ejercicio democrático, porque sería otro fraude monumental a las y los mexicanos”, advirtió.

“Tramposos, el pueblo los conoce, pero hoy les va a dar una lección, los va a rebasar porque la gente ya decidió que quiere vivir en democracia. Y no hay ningún acarreo. Ahora resulta que el pueblo organizado está acarreando, no, la gente es a la que no pueden detener; la gente es la que hoy va a salir en esta insurrección democrática que estamos viviendo”.

Sobre las denuncias de acarreos de Morena en las urnas, argumentó que “es la gente la que se está organizando, porque dos de cada tres personas que van a votar su casilla va a estar en un lugar diferente al que siempre están acostumbrados, al que ya se van caminando o están acostumbrados a llegar. Por eso las familias y en las colonias se están organizando para trasladarse.

“Hay gente que dijo ´yo voy a apoyar con mi motocicleta, voy a apoyar con mi bicicleta, con mi cochecito, para que mis vecinos, para que mis amigos, para que mis familiares puedan trasladarse y ejercer su derecho al voto”, dijo.

Se quejó también del silencio del INE ante las campañas de funcionarios capitalinos del PAN en contra de la consulta. “Estuvieron distribuyendo, sobre todo Acción Nacional, aquí en la Ciudad, estrategias para desincentivar la participación de la gente”, y -acusó- “eso sería responsabilidad de la autoridad, pero ya sabemos que algunas cosas las ven, otras cosas no las ven, porque han decidido actuar de manera parcial, de manera facciosa, pero la historia los juzgará”.

Insistió también en que “la democracia en México nunca ha dependido de las autoridades electorales, porque no estaríamos aquí, no fuera presidente Andrés Manuel López Obrador, que le robaron las elecciones del 2006 con la vista gorda de las autoridades electorales que compraron las elecciones del 2012, hasta que el pueblo se decidió en 2018, se organizó y puso en la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador”.