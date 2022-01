‘Victoria’ para Cuitláhuac: Senado echa para atrás comisión para investigar abusos en Veracruz

En el Senado, los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que preside Ricardo Monreal, optaron echar para atrás la creación de la Comisión Especial para Veracruz, encargada de investigar los abusos de poder del gobernador Cuitláhuac García, ante la presión de un grupo de morenistas radicales que se opuso.

Monreal, también coordinador del grupo parlamentario de Morena, reconoció que no tuvo el apoyo de la totalidad de su bancada, por lo que él, en lo personal, continuará la lucha por defender al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen.

“Soy muy claro, muy sencillo, muy humilde en decir que en esta decisión de la Comisión de Veracruz no me acompaña el grupo, como tradicionalmente me acompaña”, dijo, no obstante, agregó: “no voy a ceder en una posición personal. Es decir, como senador, como Ricardo Monreal, ya no como grupo, yo voy a continuar defendiendo a las víctimas”.





El legislador zacatecano argumentó que la comisión especial que se constituyó en diciembre es legal, ya que existen precedentes, como en el caso de la creada para investigar el desplome del helicóptero donde murió el senador panista Rafael Moreno Valle.

Además, consideró que la creación de esta comisión legislativa nunca puso en juego su cargo como coordinador de la bancada de Morena.

“No, nunca se puso en riesgo, nunca se puso en riesgo. Yo no percibí eso. Incluso algunos de los compañeros que firmaron o compañeras senadoras que firmaron, aclararon y dejaron muy claro, me hablaron a mí, es la Comisión, nosotros no estamos discutiendo nada más”, agregó.

Se dijo, sin embargo, consciente del “reloj de la política, y conozco muy bien las circunstancias en las que me encuentro, y por eso no estoy aferrado a nada. En cualquier momento en la circunstancia política se termina, se concluye y se inician nuevas responsabilidades”.

Ante el anuncio de la renuncia del senador Dante Delgado a la presidencia de la Comisión Especial y la desaparición misma de esta comisión, pidió al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, hacer a un lado la “arrogancia”.