Reforma eléctrica dañaría confianza de inversionistas en EU: Fitch

El posible avance de la iniciativa de reforma al sector eléctrico será una problemática a seguir este año, pues expertos coincidieron que sería negativa esta aprobación.

En el marco del evento Credit Outlook Mexico organizado por la calificadora Fitch Ratings, especialistas aseveraron que esta propuesta es contraproducente a las tendencias globales, y, de avanzar, dañaría la confianza de los inversionistas en nuestro país.

Astra Castillo, senior director de Fitch Ratings dijo que este es un tema relevante, el cual estarán monitoreando de cerca en la agencia.

“Para nosotros el gran foco por ahora es, seguir muy de cerca cómo se desarrollan estos temas regulatorios, en qué terminan estas acciones del gobierno; nosotros estamos preocupados de que eventualmente no se tenga una generación de energía que pueda dar abasto a todas las necesidades crecientes, a la demanda creciente de energía en el país”, expresó.

Si bien dijo que el ambiente regulatorio será tenso en meses siguientes, en Fitch se mantienen confiados que no pase la iniciativa tal cual fue formulada originalmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Pensamos que el ambiente regulatorio va a seguir complicado en los meses que vienen hasta que no se defina el resultado de esta iniciativa del sector energético. Nuestra posición desde Fitch, es que consideramos que es improbable que se apruebe, al menos en la manera en la que está propuesta, en la manera en la que fue enviada por el ejecutivo al congreso; pero tenemos que esperar a ver cuál es el resultado de esto”, añadió.

Comentó que otro riesgo que tienen en el radar en materia energética es el relacionado a la red de transmisión.

“Otra preocupación que tenemos también es la necesidad creciente de ampliar la red de transmisión, esa necesidad que ha estado presente durante muchos años; cada día que pasa se agudiza, en algún momento incluso pudiéramos pensar en tener suficientes generadores de energía, pero si no hay una red de transmisión a la que podamos conectarnos y darles una opción de mover esa energía de los centros de generación a los centros de consumo; incluso la generación no va a servir”, apuntó.

Carlos Hurtado López, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) dijo que esta reforma está afectando la inversión en nuestro país.

Autos ‘chocolate’ preocupan a industria automotriz

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) lamentó la entrada en vigor de la regularización de autos de procedencia extranjera –principalmente de Estados Unidos-, llamados autos ‘chocolate’, pues este nuevo decreto afectaría a la industria automotriz en nuestro país.

Al evento organizado por Fitch asistió José Guillermo Zozaya Délano, presidente de la AMIA, quien indicó que esta resolución tendrá afectaciones, no sólo en el sector, sino también para la economía mexicana.

“Ayer justamente se publicó el decreto sobre los autos chocolate. Primero, nosotros hemos manifestado que, legalizar lo ilegal no funciona en ningún lado. Segundo, ahuyenta la inversión legal, la inversión productiva; tercero, creo que no va a ayudar tampoco en la atracción de inversiones extranjeras que pudieran pensar en México, no es un buen momento para tomar una medida de este tipo”, aclaró.

Añadió que, a nivel industria, afectará directamente a la venta de autos usados legales.

“Aquella gente que con esfuerzo juntó su dinero para comprarse un auto usado en México, introducido o fabricado en México legalmente, ese auto, muy probablemente va a bajar su precio y su inversión se va a caer en un porcentaje determinado”, abundó.

También comentó que afectará la venta de autos nuevos. “De alguna forma, también la venta de autos nuevos de cierto rango. Muchas veces la gente decide cambiar y comprar un auto usado que traen importado, casi diría yo como chatarra automotriz, y entonces deciden no comprar el auto nuevo de bajo precio e irse por uno usado de estos para ahorrarse un dinero, que además no está sujeto a ninguna revisión técnica ni en tema de contaminación”, explicó.