AMLO pide no politizar ‘adopción exprés’ de Samuel García y Mariana Rodríguez

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no cuestionar con “propósitos politiqueros” la adopción temporal a un bebé que realizó el gobernador de Nuevo León Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez Cantú este fin de semana.

Cuestionado sobre este acto durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario se dijo sorprendido de que los medios de comunicación de Nuevo León realicen publicaciones en contra de Samuel García, pero aseguró que su gobierno no entrará en conflicto con el gobernador.

“Nosotros no nos vamos a pelear, que cada quien haga su juicio. Actuemos con criterio, yo estoy muy contento porque estoy percibiendo un cambio de mentalidad”, dijo AMLO.

López Obrador celebró que la ciudadanía se cuestione este tipo de actos y afirmó que el pueblo mexicano es de los más politizados del mundo.

“Debemos sentirnos orgullosos. Antes no había polémica sobre ningún tema. Ahora todo se cuestiona, hay escrutinio público, no hay censura, no se persigue a nadie, no tienen miedo, hasta insultan al presidente”, señaló.

Asimismo, llamó a una “autolimitación” para que nadie imponga ideas “y nosotros mismos tengamos nuestra frontera y saber hasta dónde podemos llegar para no afectar a otros”.

Sobre el caso de @samuel_garcias y Mariana Rodríguez, quienes están bajo la lupa del @DIF_NMX y de la @CEDHNL, el presidente @lopezobrador_ dijo que "no debe de haber propósitos politiqueros". pic.twitter.com/BJODUsrRwt — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) January 19, 2022

Abren investigación

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) inició una queja de oficio por la salida de un niño de 5 meses del DIF Capullos, adoptado temporalmente por Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez.

El organismo solicitó detalles del procedimiento aplicado por la dependencia local para emitir el permiso de adopción temporal. Además, exigió garantizar el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales de los menores de edad en el DIF.

Asimismo, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) del DIF Nacional abrió una investigación contra el gobernador Samuel García y su esposa por considerar que existe una “clara vulneración” de los derechos de la niñez.

Por otra parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) expresó su profunda preocupación ante el hecho sucedido el pasado fin de semana, y exigió a Mariana Rodríguez y al gobernador Samuel García no cosificar a bebé que “adoptaron”.