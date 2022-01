Félix Salgado solicita licencia para separarse de su cargo en el Senado

El senador Félix Salgado Macedonio dio a conocer que pidió licencia para separarse de su cargo a partir de este sábado 15 de enero.

En su cuenta de Facebook, el legislador explicó que solicitó a Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, el trámite para dejar su puesto en la Cámara Alta.

Salgado Macedonio argumentó que su decisión la toma a “84 días” de que se realice la consulta de revocación de mandato, por lo que busca “sentar las bases del cambio verdadero” en México.

“Nuestro país vive un momento crucial en su historia, al estar a 84 días de que se lleve a cabo el ejercicio para ratificar el mandato del Presidente de la República, y es menester que quienes creemos y entendemos lo que es y significa la Cuarta Transformación trabajemos hombro con hombro para terminar de sentar las bases del cambio verdadero en nuestro país”, sostuvo.

Este viernes, el senador de Morena causó polémica durante su fiesta de cumpleaños número 65, al realizar una celebración sin sana distancia. En un video que circula en redes sociales se observa que en la reunión hay banda en vivo y el lugar está repleto de personas bailando.

“Como les había dicho hace rato, desde ayer, todo el día, toda la noche no he dormido nada. Entonces, les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Gracias a todas y a todos, no los voy a mencionar por sus nombres porque no voy a acabar y no se la van a acabar en las redes sociales, entonces mejor no digo nada”, dijo a sus invitados Salgado.