Pese a cuarta ola de contagios COVID, Salgado Macedonio hace fiesta por su cumpleaños

Félix Salgado Macedonio, senador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cumplió 65 años ayer y realizó una fiesta sin sana distancia, esto en marco de la cuarta ola de COVID en nuestro país.

En un video compartido por Milenio, se puede ver la celebración donde hay banda en vivo y el lugar está lleno de personas bailando.

Además, el político mexicano compartió varias transmisiones en vivo a través de su cuenta de Facebook. En el se muestran porras y aplausos al guerrerense. Se observa que algunas personas usan cubrebocas.

“Como les había dicho hace rato, desde ayer, todo el día, toda la noche no he dormido nada. Entonces, les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Gracias a todas y a todos, no los voy a mencionar por sus nombres porque no voy acabar y no se la van a acabar en las redes sociales, entonces mejor no digo nada”, dijo a sus invitados Salgado.

Varios internautas comenzaron a comentar los hechos. Algunos destacaron que la 4T es la que no obedece la ley.

El viernes 14 de enero la Secretaría de Salud reportó 44 mil 293 nuevos casos de COVID, un nuevo record en contagios en los dos años de pandemia.