‘Gobierno de Veracruz tiene secuestrado a Del Río Virgen’: Dante Delgado

El senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseveró que “la delincuencia” que se encuentra en el palacio de gobierno de Veracruz, que encabeza el morenista Cuitláhuac García, tiene “secuestrado” en una cárcel al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen.

En entrevista con el periodista René Delgado, para su programa “Entredichos” de EL FINANCIERO Bloomberg, afirmó que Del Río Virgen, quien se encuentra en prisión por su presunta participación intelectual en el asesinato de René Tovar, excandidato a la alcaldía de Cazones de Herrera por Movimiento Ciudadano, es un preso político.

“Recuerde usted que cuando la delincuencia organizada secuestra a cualquier ciudadano lo lleva a una casa de seguridad; cuando la delincuencia se encuentra en palacio de gobierno lo lleva a una cárcel. Y eso es lo que sucedió con José Manuel del Río Virgen, que es hoy un preso político”, aseveró.





El legislador emecista aseveró que el gobernador de Veracruz es un “facineroso” que abusa del poder y de la procuración de justicia en la entidad, porque se siente con “el manto protector” del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien interviene en casos como éste que no le son propios.

De acuerdo con Delgado Rannauro, el presidente López Obrador tiene un gran problema y es que sabe que está por debajo de las expectativas que él mismo tenía en el desempeño del cargo de la Presidencia de la República.

“Y ha fracasado porque tiene un equipo mediocre. Y ha fracasado porque confronta a quienes piensan en este país, lo mismo universitarios, investigadores, académicos, periodistas, liderazgos de la sociedad. A todos los confronta. Y ha fracasado también, y hay que subrayarlo, porque quiere tener la captura de las instituciones del país”, aseveró.

Además, agregó, López Obrador ha fracasado porque su gobierno ha sido incapaz de llevar adelante el desarrollo económico; porque no ha garantizado la paz y la seguridad pública; porque no ha permitido que haya una correcta distribución de los medicamentos y vacunas; y porque no ha sido Presidente de la República, sino el líder de Morena, “partido que sólo sirve para servirle”.

Aseguró que la alternancia en el país ha fracasado porque no ha habido claridad en el rumbo, por lo que Movimiento Ciudadano trabajará en un proyecto de nación para ganar la Presidencia de la República en 2024, sin hacer alianzas con la oposición o con Morena.