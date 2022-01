Vacunas y acceso a educación: Esto piden niños y niñas, según las reinas magas de Redim

Vacunas y acceso a la educación son los deseos que niños y niñas pidieron en sus cartas a los Reyes Magos que hicieron llegar a través de Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), expresaron tres reinas magas que se presentaron frente a Palacio Nacional, previo a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Por primera vez, ninguno pide juguetes, ninguno pide balones, ninguno pide bicicletas. Están pidiendo otras cosas y hay que escucharles”, expresaron.

“Ejemplo, lo primero que nos están pidiendo son vacunas para todas las infancias y juventudes en México; lo segundo es acceso a la educación de manera completa; es decir, vivimos en una pandemia, llevamos casi dos añitos en esto, y los niños que no tienen computadora, ni internet ni televisión no tienen acceso. El Presidente dice que ya no le están pidiendo eso a los Reyes, sí lo piden porque a veces eso lo necesitan para estudiar, y el entretenimiento también por esos medios sucede, no todo es enajenación”, explicaron las reinas magas.

Además, destacó que han pedido atención a las infancias migrantes.

Las reinas magas entregaron en Palacio Nacional el informe anual que genera la Redim.