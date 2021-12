¡Tómala! Develan estatua de AMLO en Atlacomulco, tierra priísta

Tal parece que no le ha quedado claro a la gente que se encuentra en puestos públicos que al Presidente de México no le agrada que utilicen el culto hacia la personalidad, sea quien sea, pues para él no hay nada más importante que el trabajar y dejar huella en su puesto, o es lo que en sus respectivas ‘mañaneras’ y cuando se le cuestiona sobre el tema, asegura de manera constante.

Es por ello que podría no parecerle bien lo que hizo Roberto Téllez Monroy, actual alcalde de Atlacomulco, municipio en el Estado de México, pues a unos días de que culmine su mandato mandó colocar una estatua en honor a actual mandamás del país azteca.

🔴 Develan en Atlacomulco, Estado de México #EdoMéx, estatua de Andrés Manuel @lopezobrador_ en inmediaciones de la terminal de autobuses del municipio. La efigie fue presentada de manera oficial por el alcalde Roberto Téllez Monroy @RobertoTellezMo. (📸Roberto Téllez Monroy) pic.twitter.com/nvdwygi7BS — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) December 30, 2021

La escultura fue expuesta en el mero corazón de la plaza principal donde fueron invitados varios seguidores del partido de Morena; sin dejar de lado al equipo de trabajo de Téllez Monroy, quienes no perdieron la oportunidad de posar para una fotografía con la recién colocada figura.

A pesar de ser o no un buen gesto del servidor público algo, desafortunadamente, tenía que salir mal. Y es que en la placa que muestra la frase, “Presidente de México 2018-2024″, junto con el nombre completo del líder de Morena, un error ortográfico fue el que se llevó la tarde.

El nombre de “Andres” no lleva acento, mismo que fue motivo de burlas de propios y extraños, ya que un detalle de ese tamaño nos revela la importancia que le dieron al crear la escultura y más, cuando se supone que es para engrendecer los atributos hechos por esa persona.

Qué 🐶🐻 en #Atlacomulco

🤣🤣🤣 las bromas por el día de los inocentes llegaron muy lejos 🤣 pic.twitter.com/UBkBpXfgrS — ¡Luna! 🌙 (@slvln_ln) December 29, 2021

Cabe destacar que el municipio mexiquense es reconocido como tierra del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Grupo Atlacomulco, mismo donde han salido personajes históricos dentro de la política mexicana de la talla del expresidente Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo, Arturo Montiel, Carlos Hank González, entre otros.

Estos son los últimos momentos de Roberto Téllez Monroy al mando del municipio de Atlacomulco, pues al no ser reelegido su puesto lo tomará Marisol Arias, quien se quedó con la victoria al ser respaldada por la alianza ‘Va por México’, integrada por PRI-PAN-PRD.