¿Fernández Noroña desiste de sus aspiraciones para 2024? Esto es lo que declaró

El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, dio a conocer este martes en sus redes sociales que desiste a sus aspiraciones presidenciales rumbo al 2024.

En su video titulado “Desisto de mis legítimas aspiraciones”, el legislador aseguró que ha reflexionado sobre la última campaña, la cual estuvo llena de “calumnias e intrigas”, por lo que declina para la presidencia de México.

“He estado reflexionando sobre la última campaña que me ha tocado vivir de denuesto, de calumnia, de mentira, de intriga dentro del movimiento y he tomado la determinación de dar a conocer que desisto de mis aspiraciones rumbo al 2024″, sostuvo el legislador.

Incluso, destacó que no quiere seguir en esta dinámica “absolutamente perversa de desgaste, de intriga, en la cual yo no entré”, al recordar que hace unos meses destapó sus intenciones de contender por la presidencia del país.

Sin embargo, al final de la grabación, Fernández Noroña aclaró que las anteriores declaraciones son una broma, al aprovechar que este martes, 28 de diciembre, es el Día de Los Santos Inocentes. “Inocente palomita conservadora, te dejaste engañar”, bromeó.

Tras este mensaje, aseguró que sus aspiraciones siguen vigentes y busca relevar al actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nada de desistir, no mentir, no traicionar, no robar y no claudicar, de ninguna manera a legítimas aspiraciones, vamos con todo”, finalizó.