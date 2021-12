AMLO tuvo la oportunidad de frenar ‘Quédate en México’, pero no lo hizo: Save the Children

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvo la posibilidad de rechazar el programa ‘Quédate en México’, pero no lo hizo, afirmó José Lugo, coordinador de Incidencia Política de Protección a la Niñez de Save the Children en México.

La política fronteriza, creada durante la administración de Donald Trump, y mediante la cual se obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México para las audiencias en un tribunal de inmigración de Estados Unidos, reinició el pasado 6 de diciembre. Esto a pesar de las promesas de Joe Biden de ponerle fin a esta línea migratoria, que finalmente terminó por reactivar debido a una orden judicial en Texas y Missouri.

“Es el gobierno de México el que tiene que pronunciarse, había la posibilidad de que lo rechazara. De hecho, en Estados Unidos, la Corte decía que si el gobierno de López Obrador lo rechazaba tácitamente, no podía operar. Lamentablemente lo único que el gobierno de México solicita es que no duren los procedimientos en EU más de seis meses, que cuando haya un retorno a nuestro país, las personas estén vacunadas”, aclaró Lugo en entrevista con El Financiero.

Cerca de 70 mil solicitantes de asilo han estado sujetos a la política, que el presidente Donald Trump introdujo en enero de 2019 y que Biden suspendió en su primer día en el cargo .

Los cruces fronterizos ilegales cayeron drásticamente después de que México, que enfrenta la amenaza de Trump de aplicar aranceles más altos, accedió en 2019 a la rápida expansión de la política. Los solicitantes de asilo fueron víctimas de una gran violencia mientras esperaban en México y enfrentaron una serie de obstáculos legales, como el acceso a abogados e información del caso.

“Cada vez las niñas y niños migrantes deben enfrentar situaciones de mayor riesgo. Ahora, también se suma la reactivación del programa ‘Quédate en México’, que no solo viola los principios de protección internacional, sino que además nuestro país no cuenta con las capacidades de infraestructura, ni de recursos para garantizar los derechos de la niñez migrante por sí solo. El Estado mexicano debe construir esas capacidades, al tiempo que exige a Estados Unidos eliminar el MPP (Migrant Protection Protocols en inglés) y coordinar esfuerzos para proteger a niñas, niños y adolescentes migrantes”, señaló Maripina Menéndez, CEO de Save the Children en México.

De acuerdo con cifras de la organización líder en la defensa y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia, el trayecto en México continúa agravándose, debido a las restricciones gubernamentales han obligado a los migrantes a hacer su recorrido por rutas más peligrosas.

Se estima que, hasta el mes de octubre de 2021, la movilidad de niñas y niños menores de 12 años se multiplicó más de 6 veces con respecto a la cifra registrada en 2020, pasando de 4 mil 9851 a 32 mil 309.

“Este gobierno no ha hecho los esfuerzos necesarios para ampliar la cobertura de los derechos de la niñez. En temas de vacunación tenemos grandes desafíos, no solo las del COVID, sino de las vacunas normales que cada año se dan. Están bastante debilitadas las instituciones que velan por los derechos de la niñez, tenemos que retomar el camino y fortalecerlo”, urgió José Lugo.

“Hay falta de conocimiento por parte del gobierno de lo que hace el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). Tenemos que avanzar en fortalecer a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mayor presupuesto, hace falta revisar los materiales del marco lógico y revisar el programa como tal, porque no es tan transparente. Necesitamos saber a dónde se están yendo estos recursos, sin duda, venimos cargando una falta de visibilidad de los derechos de las niñez, hay una deuda pendiente”, añadió.