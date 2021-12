Morena ve ‘unanimidad’ en favor de ley eléctrica

Frente a las advertencias de sectores nacionales e internacionales sobre los riesgos que conlleva, Morena asegura que hay “unanimidad” en el país para aprobar la reforma eléctrica.

Dirigentes y legisladores federales de Morena se adelantaron al parlamento abierto que habrá en el Congreso de la Unión, y comenzaron con la organización de más de 750 asambleas regionales, distritales y municipales para la difusión y análisis de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Apenas con las primeras cuatro reuniones, el coordinador parlamentario morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, sostuvo que “hay unanimidad para su aprobación y garantizar la soberanía energética”.





“Puedo decir que van cuatro asambleas informativas con pleno éxito y mucha participación social. Visitamos Tabasco, Veracruz, Ciudad de México, Puebla y cerraremos en San Luis Potosí informando al pueblo sobre la necesidad de que nuestro país recupere su soberanía en materia de energía eléctrica”, expuso.

Dijo que “durante estas cuatro asambleas la gente ha votado a mano alzada, de manera unánime, a favor de que las y los legisladores impulsen esta reforma”.

Explicó que “terminadas las asambleas regionales, que se desarrollarán durante diciembre, en enero y febrero se realizarán más de 750 asambleas distritales y municipales en todo el país”.

Indicó que “a principios de noviembre, en un acto republicano y de respeto a la división de poderes, los partidos que integran la coalición Juntos Hacemos Historia acordaron con el Presidente reunir a los funcionarios de su gobierno, a los legisladores federales y locales de la coalición para salir a todo el país a informar sobre la importancia de la reforma eléctrica”.

Reiteró que “esta reforma será del pueblo y con el pueblo. Nosotros no nos vamos a aprovechar de fechas significativas para ellos, como es el 12 de diciembre. No tenemos nada que ocultar y esta propuesta, en comparación con la aprobada en 2013, no lleva jiribilla ni truco ni engaña a México”, enfatizó.

“Hoy se hacen las cosas con transparencia, a diferencia de hace ocho años, cuando durante la madrugada de un 12 de diciembre, los partidos de la derecha que hoy son oposición, engañaron al pueblo mexicano y se aprovecharon de la fe católica para hipotecar el futuro de millones de familias con una reforma energética regresiva”, recordó.

El diputado poblano afirmó que, “aun sin conocerla a fondo, los partidos de oposición han decretado que votarán en contra, ¿y por qué lo harán?, porque ellos fueron socios de este saqueo a nuestro país”, agregó.

Mier Velazco reiteró que, de no aprobarse esta reforma, para 2029 no existirá la Comisión Federal de Electricidad y serán tres o cuatro fondos de inversión. Será el mercado financiero que impulsaron en el pasado, y va a pasar lo que ya está pasando en Inglaterra, en España, en Grecia, en Estados Unidos.

Comentó que en México un claro ejemplo es lo que sucede con tiendas de conveniencia, como Oxxo, que, de manera bimestral, pagan menos que cualquier carnicería o tiendita de la esquina. “Nos cuesta a todos los mexicanos casi 490 mil millones de pesos todo lo que se están llevando; 490 mil millones de pesos es el equivalente a 21 millones de adultos mayores que podrían recibir su pensión durante todo un año”.

Dijo que se busca una reforma “que involucre a la iniciativa privada en condiciones parejas, tanto para los generadores como para el Estado”.