Caso Línea 12: Jueza niega a Enrique Horcasitas suspensión definitiva contra captura

Una jueza negó este martes la suspensión definitiva para Enrique Horcasitas Manjarrez, exdirector del Proyecto Metro, contra la orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la tragedia del pasado 3 de mayo pasado en la Línea 12 del Metro, donde murieron 26 personas y más de 100 resultaron heridas.

Yazmín Eréndira Ruiz, jueza Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, notificó este día la decisión mediante los estrados electrónicos del Poder Judicial de la Federación.

No obstante, aún no hace pública la resolución, por lo que se desconocen los detalles de los motivos por los que determinó no otorgar la medida cautelar a Horcasitas Manjarrez.

El pasado 18 de octubre de este año, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer que preparaba la imputación contra 10 personas por los hechos de la Línea 12, entre ellas Enrique Horcasitas, por el delito de homicidio culposo, lesiones y daños a la propiedad.

Originalmente, la audiencia de imputación estaba prevista para el lunes 25 de octubre, pero se aplazó hasta el 3 de diciembre, día en que se volvió a postergar, ahora para marzo de 2022.

Horcasitas Manjarrez no se ha presentados a las audiencias, ante el temor de que pueda ser detenido y metido en prisión. No obstante, hasta ahora no hay confirmación de que se haya librado una orden de aprehensión en su contra.