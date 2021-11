En la Cámara de Diputados se privilegia el ‘no se cambie ni una coma’: Córdova

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), criticó que los actuales integrantes de la Cámara de Diputados hayan renunciado a su función de ser contrapeso del Ejecutivo, aunado a que mantienen olvidada la regulación de la reelección, durante su participación en la presentación del libro La reelección en México, el nuevo reto democrático, regulación, implementación y criterios relevantes.

“Prevalece, por desgracia, un debate público precario; prevalece el dogma y se desprecia la discusión informada”.

“Presenciamos la renuncia de parte de los legislativos a su función fundamental de contrapeso del poder, y se privilegia el ‘no se cambie ni una coma’ frente a la construcción de consensos democráticos como única vía civilizatoria para la recreación pacífica e incluyente del pluralismo político”.

En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Córdova recordó que la pasada elección fue la primera donde los legisladores pudieron optar por la reelección; sin embargo, fueron omisos en establecer la legislación secundaria para ello.

“Hay veces que en el INE se nos acusa de invadir esferas del Legislativo. Pues no, si cumpliera, cada quien, con los plazos que se han dado en la propia Constitución, tal vez esto no ocurriría, que no es un ejercicio, sin lugar a dudas, deseable, pero la certeza de los procesos electorales (se) vuelve necesaria”.

Al participar en dos presentaciones más en el stand del INE, entre ellas en la de la publicación del exministro José Ramón Cossío, el titular del organismo electoral acotó que la democracia no surgió por generación espontánea.

“Frente a una visión creacionista y dogmática de la democracia, que pretende sostener que ésta surgió en una sola jornada electoral o fue posible gracias a la lucha de un solo líder o de una sola fuerza política, es importante reivindicar la característica evolutiva de nuestra transición”.

Indicó que el riesgo de creer en un poder sin contrapesos pone en riesgo la posibilidad de revisar las acciones de los gobernantes.

Antonio Lazcano, científico mexicano y autor de Ciencia y democracia: quo vadis México? y participante en la mesa, advirtió sobre los riesgos de atentar contra la ciencia en democracia, es decir, caer en “represión y libertad intelectual”.