AMLO revela detalles de su encuentro con Carlos Slim, Ricardo Salinas y otros empresarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que comió con empresarios, el martes, para dialogar sobre los indicadores que prevén un crecimiento económico de 6 por ciento, en la conferencia que encabezó desde Guadalupe, Zacatecas.

“La reunión con los empresarios, muy bien... Les entregué un texto con los datos, cómo estamos, pero no sólo en trabajo sino inflación”.

Entre los indicadores que destacó para argumentar ese 6 por ciento, fue la recuperación de empleos, pues suman 2 millones 912 mil empleos en el IMSS al 23 de noviembre, algo que “ni en las crisis del 95, ni en otras crisis se ha iniciado una recuperación tan rápida”.





Además, de que los cerca de 21 millones de trabajadores inscritos en el seguro social tienen un nivel salarial promedio mensual de 13 mil 140 pesos. Otro fue que la inversión extranjera directa ha sumado 24 mil 831.7 millones de dólares.

Presumió que tanto la inversión extranjera y el número de empleos son un récord. “Eso se los dije en la comida y ya lo sabían, porque todos los que estaban ahí, la mayoría, les ha ido bien en general”.

Indicó que les va bien porque con la política de ayudar de los sectores económicos más bajos no se cayó en crisis de consumo, a pesar de la pandemia, por lo que crece el comercio y la industria.

Sin embargo, enfatizó que no todos los empresarios lo ven de esa forma. “Lo saben muy bien los empresarios, los más inteligentes, los menos dogmáticos, los menos conservadores, porque hay unos que no entienden razones, que están completamente cerrados. Están como algunos sectores de clase media, aspiracionistas, que están molestos nada más porque sí”.

Afirmó que no tienen motivo porque no han aumentado los precios de la luz, la gasolina, se lucha contra la inseguridad y la pandemia y no hay tasas de desempleo.

El jefe del Ejecutivo comió con Carlos Slim, presidente honorario y vitalicio de grupo Carso; Bernardo Gómez, vicepresidente de Grupo Televisa; Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Ángeles.

Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas; Miguel Rincón, de Scribe; Carlos Hank González, de Grupo Banorte, también estuvieron presentes.

Asimismo, Daniel Chávez Morán, fundador de Grupo Vidanta; Sergio Gutiérrez Muguerza, presidente de Grupo Deacero, y Germán Larrea, director Ejecutivo de Grupo México.