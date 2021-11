El Senado ‘pondrá' a Rodríguez Ceja en Banxico en unos días

En el Senado, el proceso de ratificación de Victoria Rodríguez Ceja, actual subsecretaria de Egresos de Hacienda, para que sea gobernadora del Banco de México (Banxico), se realizará en fast track, con el objetivo de evitar “nerviosismo” en los mercados, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal.

El líder de la bancada de Morena anticipó que en cuanto llegue el nombramiento de manera formal a la Cámara alta se turnará a la Comisión de Hacienda, la cual se reuniría este mismo jueves para su análisis, se realizaría la comparecencia el viernes o el lunes próximos, y se votaría por el pleno el martes de la semana próxima.

El legislador zacatecano dio a conocer que desde ayer comenzó a reunirse con los coordinadores parlamentarios con los que acordó procesar el nombramiento dado a conocer por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina.





En la inauguración del diálogo Reformas al Sistema de Justicia, organizado por el Senado y el Instituto Aspen México, Monreal afirmó que se pactó “acelerar” el proceso de ratificación.

“Deben estar tranquilos los mercados porque, a partir de hoy (ayer miércoles), empezamos a reunirnos con los coordinadores de los grupos parlamentarios; vengo de una reunión con dos de ellos y hemos acordado celebrar las reuniones en la comisión respectiva, llamar a comparecencia y procesar el nombramiento, y se evite cualquier zozobra, incertidumbre o nerviosismo en la economía y en los mercados internacionales”, dijo.

Consideró que Rodríguez Ceja es una mujer talentosa, de prestigio y, sobre todo, con capacidad técnica, lo cual, valoró, garantiza la autonomía y la independencia del banco central, que es el principal propósito.

“No creo que haya ninguna dificultad, yo ya hablé con varios coordinadores y la ratificación está razonablemente segura, y sólo esperamos la confirmación del Presidente de la República para iniciar todo el proceso formal y hacerlo de manera muy rápida”, agregó.

La víspera, Monreal reveló que el presidente López Obrador retiró, desde agosto pasado, el dictamen con el nombramiento para que Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda, formara parte de la Junta de Gobierno del banco central.

Ante ello, el senador panista Damián Zepeda criticó no sólo el cambio de opinión del titular del Ejecutivo federal en el nombramiento, lo cual ha generado incertidumbre, sino, además, el perfil de Victoria Rodríguez Ceja, porque no cumpliría los requisitos de ley.

Refirió que la Ley del Banco de México establece que debe contar con cinco años de experiencia mínima en altos cargos de dirección monetaria y financiera; sin embargo, la actual subsecretaria de Egresos no la tiene, por lo que no podría ser gobernadora del Banco de México.

“Yo en lo personal veo que no cumple los requisitos y por lo tanto yo en lo personal no voy a votar a favor. Además, se suma a mi opinión ya muy consistente, muy constante, de que estos cargos de organismos, instituciones autónomas, no son para mandar subordinados; o sea, sacas alguien subordinado tuyo de tu gobierno y lo quieres mandar a un órgano autónomo, y yo no estoy de acuerdo”, añadió.