‘Defiende con izquierda y pega con la derecha’, le dice ‘Canelo’ a Monreal

“Defiéndete con la izquierda y pega con la derecha”, fue el consejo del campeón Saúl “Canelo” Álvarez al líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien, durante la jornada de ayer, no sólo posó con los guantes de púgil al lado del campeón mundial, sino, además, insistió en la necesidad de realizar elecciones primarias para elegir al candidato de Morena en 2024.

En el Senado, la visita del campeón mundial, cuyo entrenador Eddy Reynoso recibió un reconocimiento por su trayectoria de parte de los senadores, provocó tomas de tribuna, tumultos y empujones en la búsqueda de un autógrafo o una selfie; en una palabra, despertó la euforia por su ídolo tanto de trabajadores de la Cámara alta, como de los propios legisladores de todos los partidos políticos.

Eddy Reynoso “ya me dio consejos para ser campeón”, soltó Monreal, quien, además, reveló que el “Canelo” le enseñó rounds de sombra, cabecear, saber moverse, pierna ágil, golpes de derecha e izquierda y, sobre todo, unos “ganchos letales al hígado”, lo cuales, advirtió, aplicará en la política.

-¿Va a haber nocaut al final? -se le cuestionó al legislador, en clara metáfora a la sucesión presidencial adelantada, en la cual tanto el canciller Marcelo Ebrard, como la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, serán sus contrincantes.

-Sí, voy a esperar y voy a seleccionar el round, porque él (el “Canelo”) me dijo que, en la pasada pelea, desde el séptimo round, pudo haber noqueado (al estadounidense Caleb Plant), pero se le salía y se le escapaba, pero que estuvo esperándolo, esperándolo. Entonces me dijo, ‘espérate, tú espérate’.

La visita del “Canelo” al Senado provocó, sin embargo, no sólo la euforia generalizada en la Cámara alta, sino también despertó suspicacias, ya que hubo quien cuestionó al líder de la bancada de Morena cuánto había cobrado el campeón mundial por su asistencia.

De acuerdo con Monreal, el boxeador acudió a la invitación sin ningún pago porque el Senado “está en quiebra” y no tiene para pagarle no sólo la visita, sino, incluso, la asesoría pugilista: “En la política hay que saber esperar y hay que escoger el terreno y la esquina, y moverse a la izquierda. Él (’Canelo’) me dijo: ‘¿eres derecho o izquierdo?’; le dije: ‘de posición ideológica izquierdo, de brazo derecho’; dijo: ‘entonces no, defiéndete con la izquierda y pega con la derecha’”, narró el legislador.