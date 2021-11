Presupuesto de Egresos 2022: Diputados lo aprueban en lo general

Con 274 votos a favor, 219 en contra y 3 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados avaló, en lo general, el dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2022.

En medio aún de una negociación con la Secretaría de Hacienda para ver si es posible hacer cambios al decreto, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara -que encabeza Sergio Gutiérrez Luna, de Morena- enlistó ¡mil 994 reservas! o propuestas de modificación, las cuales se comenzaran a debatir el jueves y hasta el viernes o sábado si es necesario, según de informó.

De antemano, durante los posicionamientos de los partidos en la discusión en lo general, el grupo parlamentario de Morena -a través del diputado Carol Antonio Altamirano- argumentó en tribuna que se trata del primer presupuesto para el inicio de la recuperación económica, y convocó a la oposición a analizarlo “con responsabilidad y sensatez”.

“Morena apoyará el dictamen, porque es uno de los instrumentos para iniciar la recuperación de los daños que dejó la pandemia, prioriza la salud de la gente, el gasto social y sus programas sociales”, indicó.

Sobre los recortes al gasto de algunos órganos autónomos, la diputada Claudia Selene Ávila Flores explicó que en la 4T “no se odia a los organismos autónomos, pues aportan equilibrios al ejercicio del poder público”, pero aceptó que “no permitirá que las y los funcionarios vivan como reyezuelos de una Corte medieval en una República pobre”.

El coordinador de la bancada del PAN, Jorge Romero, expuso que el presupuesto presentado, no es que no atienda las necesidades del país, sino que “no lo hace con sentido de prioridad”. Por eso -indicó- la oposición presentó un presupuesto alternativo, donde se plantea la reasignación de 2.6 por ciento del gasto.

“A nosotros, al igual que ustedes, también nos importa México y queremos ayudar a la gente”, pero “las prioridades son equivocadas, porque vienen dictadas desde el Palacio Nacional, aunque digamos que nosotros somos otro Poder independiente. Defenderemos las causas de la gente, porque a quien obedecemos es a los millones de mexicanas y mexicanos que nos pusieron aquí”, dijo.

La también diputada panista Margarita Zavala planteó que ningún presidente había tenido tanto dinero para disponer, pero no le alcanza para los que más necesitan. “Vamos a votar en contra porque es un presupuesto que no protege a la niñez, abandona la primera infancia y dice incrementar el rubro de salud, pero no hay para el esquema básico de las vacunas; no se apoya la igualdad para las mujeres”.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, criticó que el presupuesto no cumple con los derechos constitucionales de las y los mexicanos, no atiende la necesidad de construir y reparar la infraestructura ni los problemas de fondo; los únicos resultados son, una vez más, desigualdad y pobreza.

Planteó hacer un ajuste objetivo para asignar más dinero al fortalecimiento de estados y municipios, lo que permitiría que los recursos lleguen directamente a las poblaciones más alejadas. “Es el primer paso para atender una crisis como la de la inseguridad”, según alertó.

El coordinador del PRD, Luis Espinosa, demandó a Morena y sus aliados que “escuchen las propuestas que la oposición y en representación de nuestros votantes, hacemos desde la coalición Va por México”. Dijo que es una obligación que se revise y se modifique el presupuesto de la nación y que se haga de manera muy responsable.

Mencionó que se ha presentado una propuesta de presupuesto alternativo y solicitó que se discuta a la par. Comentó que se van a presentar propuestas para que haya más recursos para las mujeres y estancias infantiles. “Queremos más recursos para los municipios, para los estados, y que se deje de centralizar las finanzas de este país”, reclamó.