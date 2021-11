Monreal evalúa darle ‘chamba’ a Santiago Nieto en el Senado tras su renuncia a la UIF

El senador de Morena, Ricardo Monreal, abrió la posibilidad de que Santiago Nieto, quien presentó su renuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el pasado 8 de noviembre, se incorpore al Senado como asesor en materia de lavado de dinero.

“No es mala idea, voy a hablarlo con los grupos parlamentarios y en razón de nuestro presupuesto no es mala idea”, comentó el legislador.

En conferencia de prensa fue cuestionado sobre las intenciones de la cámara alta de darle empleo a Nieto, tomando en cuenta la ley de austeridad que impide que algunos exfuncionarios laboren en el sector privado por al menos 10 años tras terminar su cargo.

-¿El Senado estaría dispuesto a rescatar a Santiago Nieto de un posible desempleo por esta aplicación de la ley de austeridad?- “Es una posibilidad, no le puedo asegurar, le tengo buen aprecio y buena opinión de sus conocimientos”, respondió Monreal.

El legislador también aprovechó para manifestar su solidaridad con extitular de la UIF, a quien calificó como un “servidor ejemplar”.

“Siempre fue un funcionario eficaz y me parece que leal a México en su trabajo. No me uno al coro de linchamiento, ni tampoco hago del árbol caido leña, porque lo que era hace dos días un servidor ejemplar ahora es un traidor y no me sumo a ese coro”, pronunció el legislador.

El ahora extitular de la UIF causó polémica el fin de semana pasado tras su boda con la consejera electoral, Carla Humphrey, en Antigua, Guatemala. El evento fue calificado por el presidente López Obrador como un “asunto escandaloso”.

Esto debido a que una de las asistentes a la boda, Paola Gálico Félix Díaz, quien se desempeñaba como secretaria de Turismo de la Ciudad de México, fue sorprendida con la intención de introducir de forma ilegal 25 mil dólares en efectivo.

Monreal, mostró su apoyo y solidaridad a ambos exfuncionarios.

“Para mí él (Santiago Nieto) y su esposa (Carla Humphrey) merecen todo el respeto. Yo estaba invitado a la boda, no pude ir porque tuve agenda legislativa y para mí ha sido muy difícil salir del país”.

