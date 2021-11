¡Otro ‘trancazo’ para el PAN! Marko Cortés anticipa derrota en 2024, dice gobernador de Aguascalientes

El actual gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, confesó que el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, también anticipó la derrota de su partido y de la ‘Alianza Va por México’ para las elecciones presidenciales del 2024, ante Morena.

El actual mandatario estatal fue claro al señalar que fue el propio dirigente blanquiazul quien reveló que no cuentan con candidatos firmes para competir ante Morena y solo impulsaría a tres gobernadores como posibles candidatos para “ver que se puede rescatar”.

En ese sentido Orozco arremetió contra Cortés por entregarse antes de tiempo y solo vivir de la crítica al presidente López Obrador sin tener propuestas rumbo al 2024.

“Yo le dije: entonces qué andas haciendo buscando la presidencia del partido, si me dices que se va a perder en el 22 y 24. Me adelantó que el 24 también lo iba a perder. No lo dije, pero, o sea, pues que descaró y desfachatez porque en ese momento (Marko Cortés) andaba buscando la reelección”, detalló Orozco.

Asimismo, el mandatario estatal adelantó que el plan de Cortés es impulsar y motivar a tres gobernadores para que puedan ser candidatos a la presidencia: Diego Sinhue, de Guanajuato; Mauricio Vila, de Yucatán, y Maru Campos, de Chihuahua.

“Y en qué cabeza cabe reelegir a un presidente con esta visión de derrota. Porque le agrego algo que seguramente causará ruido, pero pues es el momento. Y dice (Marko Cortés) que es la realidad por lo que buscarán impulsar y motivar a Diego Sinhue, gobernador de Guanajuato, a Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, y a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, para ver qué logramos rescatar en 2024″, reveló Martín Orozco.

Adiós 2022 y 2024

Estas últimas horas han sido una tormenta para el PAN, luego de que el propio Cortés reconoció que su partido y la alianza ‘Va por México’ solo lograrían ganar la gubernatura de Aguascalientes, siendo derrotados en Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca.

“Se los digo en casa, la única gubernatura que tenemos posibilidades de ganar, reales, auténticas y bien ganada es esta. No hay más. Está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca, qué les cuento”, fueron las palabras en el audio filtrado de Cortés.

Con respecto al audio filtrado, Martín Orozco confirmó la autenticidad del sonido, porque así lo ha manifestado el líder panista en varias ocasiones.

Además, solicitó un careo con el dirigente ante el Consejo Nacional del partido por vaticinar la derrota del PAN y la alianza en cinco gubernaturas en 2022 y en la elección presidencial del 2024.

“¿Cuál es la esperanza que le brinda a la militancia en un 22 y 24? Que me lo dijo y lo sostengo ante cualquier órgano del partido, que también está difícil. Hay muchos panistas que no vemos resultados y no vemos una visión clara del partido. Entonces ¿Qué está haciendo ahí?”, sentenció.