AMLO ordena detener a elementos de la Guardia Nacional ligados a muerte de migrante cubano

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó este miércoles que los elementos de la Guardia Nacional involucrados en la muerte de un migrante sean puestos a disposición de las autoridades.

El mandatario criticó el uso de las armas por parte del personal contra el grupo de personas que iba a bordo de una camioneta en Pijijiapan.

“(Los migrantes) no dispararon, no agredieron, y los de la Guardia dispararon y eso no se debe hacer. Hay otras formas de detener a quienes están violando las leyes”, comentó en su conferencia ‘mañanera’.

Efectivos de la Guardia Nacional dispararon el fin de semana pasado contra un grupo de 13 migrantes de diferentes nacionalidades. Un ciudadano de Cuba, Cristóbal “N”, murió de un disparo.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó recibió un llamado de auxilio y al acudir al tramo de terracería que conduce a colonia El Progreso, municipio de Pijijiapan, encontraron en una camioneta color blanca el cuerpo sin vida de Cristóbal ‘N’

Originario de Cuba, el migrante “presentaba lesiones provocadas por arma de fuego”.

Con información de Ángeles Mariscal