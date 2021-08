PERFIL: Gerardo Esquivel, uno de los más citados en la literatura económica..., y descalificado por AMLO

Esta mañana Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México (Banxico), fue calificado como ‘ultratecnocrata’ por parte de Andrés Manuel López Obrador.

“Estaba yo viendo a Gerardo Esquivel, que ya se volvió ultratecnócrata, diciendo: no se puede lo que plantea el presidente. No se puede porque no se quiere, porque, con todo respeto, son muy cuadrados”, dijo el titular del Ejecutivo.

En enero del 2019, AMLO nombró a Gerardo Esquivel subgobernador del Banco de México.

¿Qué debemos saber sobre Gerardo Esquivel?

El funcionario mexicano es un destacado académico, que en marzo del 2018 dio a conocer su incorporación como asesor económico externo del entonces candidato morenista a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador.

En noviembre del mismo año fue propuesto al Senado de la República como miembro de la Junta de Gobierno de Banxico. Además, estuvo considerado para ser subsecretario de Egresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ejerció el cargo de diciembre del 2018, a enero del 2019, cuando pasó a ser subsecretario de Banxico.

De acuerdo con el sitio web de Banxico, Esquivel es un economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor en Economía por la Universidad de Harvard, donde también fue investigador del Harvard Institute for International Development. Además, imparte catedra en la Facultad de Economía, de la UNAM.

Ha trabajado con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Sus artículos de investigación académica están centrados en temas como pobreza, economía aplicada, regional y macroeconomía.

De acuerdo con Banxico, es uno de los economistas mexicanos más citados en la literatura económica.

En 2005 la Académica Mexicana de Ciencias Sociales le otorgó el Premio de Investigación en Ciencias Sociales.

En 2008 Esquivel recibió el premio Ramón Beteta Quintana y en 2014 el Premio Nacional de Finanzas Públicas.

En 2012 le fue otorgado el Premio Nacional de Periodismo, en la categoría de Artículo de Fondo, por el texto publicado en la revista Nexos sobre la medición de la pobreza en México.

Es el autor del reporte Desigualdad Extrema en México. Concentración del poder económico y político, publicado por OXFAM.

Es miembro fundador de Democracia Deliberada, ‘‘una corriente política en búsqueda de la izquierda perdida’', se lee en la cuenta de Twitter.

En mayo de 2021 pidió que no se le ‘apunte’ para ocupar el puesto de nuevo gobernador del Banco Central, en lugar de Alejandro Díaz de León.

“A mí ni me apunten” fue lo que dijo Esquivel Hernández mediante su cuenta de Twitter, luego de que su nombre comenzará a circular como uno de los posibles candidatos a ocupar el cargo, junto con el de Arturo Herrera, actual secretario de Hacienda y Crédito Público.