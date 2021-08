Así fue realmente la caída de Tenochtitlan, según el historiador Pedro Salmerón

El historiador Pedro Salmerón explicó en La Silla Roja que Hernán Cortés logró vencer a los mexicas gracias a que fue ayudado por los tlaxcaltecas y otros pueblos indígenas.

“Hernán Cortés empieza con el mismo cuento, dice ‘este es un libro que nos va a contar como un puñado de aventureros bien dirigidos destruyó un imperio y también es la lucha de dos imperios y eso es falso. Primero, no había una cosa tal como un imperio mexica y no hay lucha entre dos imperios, al imperio español le empezó a importar la América septentrional en 1540-46 cuando se descubren las minas de Guanajuato y Zacatecas. No es ningún choque entre dos imperios“, detalló en la charla con Enrique Quintana, Víctor Piz y Leonardo Kourchenko.

“Tercero, no son 400 valientes y su esforzado capitán los que destruyen México-Tenochtitlan, sino 90 mil guerreros mesoamericanos y cuarto y último, la caída de México- Tenochtitlan no implica la conquista de México, es un cuento inventado por Cortés que repetimos hasta la fecha“, agregó en el programa de El Financiero Bloomberg.

El experto opinó que los pueblos indígenas no se pusieron al servicio de Cortés sino que se aliaron con él para derrotar a los mexicas.

“Yo no diría que están al servicio de Cortés estos miles de indígenas que entran con él, el 8 de noviembre, a México-Tenochtitlan, por ejemplo, los tlaxcaltecas están apunto de derrotar a Cortés cuando deciden aliarse con él y los textos son claros, son aliados, no al servicio de él. Y también, antes de que los españoles y sus aliados entren a territorio de Huejotzingo, los huejotzingas y otomíes también se alían con los españoles”, argumentó.

Añadió que los xochimilcas también se aliaron con los españoles, pero tras derrotarlos.

“Se combate durante cuatro días en Xochimilco, al final de los cuales, los españoles salen huyendo, abandonando sus espaditas, sus cascos y todo lo que habían saqueado en el Valle de Morelos, Hernán Cortés estuvo a punto de morir. Es una de las 14 derrotas militares de Hernán Cortés durante la guerra mesoamericana. Y una vez que los xochimilcas derrotaron a la alianza antitenochca, le ofrecen una alianza a Cortés y queda claro que ellos se consideran aliados y con gobierno propio y tierras propias“, relató.