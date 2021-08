Tras poca participación en consulta popular, Morena analizará si emprende acciones contra Córdova y Murayama

Morena analizará si se toman acciones en contra de Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, y el consejero Ciro Murayama por “sabotear” la consulta popular, indicó Sergio Gutiérrez Luna, representante electoral del partido en conferencia de prensa, tras los resultados del ejercicio que arrojó una participación del siete por ciento.

“La vamos a analizar en estos días, y si es así sin dudarlo la implementaremos, tenemos que escuchar a la gente y lo que hemos escuchado es una inconformidad de la gente particularmente contra el consejero Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama”, destacó

Durante la sesión de este día, el también diputado federal acusó directamente a los consejeros de desinformar con una ‘contracampaña’ al afirmar que la consulta no era para preguntar si se enjuiciaba a expresidentes.

Anticipó que el partido presentará una reforma constitucional para regresar la consulta popular al día de las elecciones, y que ahora sea un 30 por ciento de participación necesaria para que ésta sea vinculante.

Resaltó que la de ayer fue una consulta exitosa por lo que el partido tomará acciones para darle un carácter vinculante.

“A partir de hoy el mensaje es claro, nosotros impulsaremos las acciones para darle validez a lo que la gente decidió, que es que sí se vaya por la verdad contra los expresidentes… crear una comisión del pueblo donde participe la gente y se empiecen a ventilar todos estos sucesos que durante décadas fueron hechos por presidentes, presentaremos los instrumentos jurídicos que se necesiten”, añadió.

Al ser cuestionado respecto de si creía que influyó el que el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya votado en la consulta, el legislador insistió en que el problema fue de organización.

“Fue un problema de logística y organización, no es posible que no haya casillas extraordinarias, es impensable que 93 millones de ciudadanos estén un día en su domicilio… No necesariamente impactó esta situación… recordemos que incluso la pregunta viene del presidente, pero fue cambiada por la Corte”, justificó.