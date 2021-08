¿Qué dice el INE sobre la ‘escasa’ participación en la consulta?

Tras la participación de siete por ciento en la consulta popular relativa a cuestionar si deben esclarecer hechos del pasado cometidos por exfuncionarios, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), se pronunció porque ahora se haga el análisis en torno a cómo se plantea una consulta popular, en entrevista con medios de comunicación tras concluir la sesión extraordinaria de hoy.

“Habrá que hacer un balance pero no le corresponde al INE, tal vez la pregunta no fue una pregunta digamos clara. No lo sé, pero eso no le corresponde al INE, tal vez no era el mejor tema. No lo sé, yo no lo digo... Todos los órganos del Estado mexicano tenemos -gracias al éxito con que se realizó esta consulta- elementos bajo los cuales tenemos que hacer un balance, una amplia discusión para que este mecanismo pueda ser mejor en cada ocasión”.

Como ejemplo destacó el caso de Italia, cuando en 1947 se cuestionó de forma directa si se quería tener república o monarquía.

“Hay mucho que analizar, pero el punto de partida es lo exitoso de este ejercicio...Nunca antes en la historia del país, y por eso es un éxito, cerca de 7 millones, de acuerdo con los datos del conteo rápido, participaron por primera vez en un ejercicio de democracia participativa”.

El titular del organismo electoral reiteró un agradecimiento al Jefe del Ejecutivo por haber convocado a esta consulta, la primera realizada con base en la reforma aprobada en 2019.

“Quiero felicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, porque la primera consulta que se plantea y que fue solicitada por él hoy está avanzando de manera exitosa, los mexicanos inauguramos un nuevo mecanismo en la Constitución que tuvo lugar con el profesionalismo, la certeza, transparencia, la puntualidad en la información que garantiza a las encomiendas del instituto”

Resaltó que con esta elección el INE lleva 278 elecciones organizadas, lo que lo consolida como institución democrática.