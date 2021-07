El 46% considera que la consulta contra expresidentes será de ‘chocolate’

La consulta popular de este 1 de agosto tiene dividida a la opinión pública nacional: el 44 por ciento cree que ese ejercicio de participación ciudadana tendrá consecuencias jurídicas reales, mientras que el 46 por ciento opina que será un ejercicio meramente simbólico. Así lo revela una encuesta nacional de EL FINANCIERO, realizada el 23 y 24 de julio a 500 adultos vía telefónica.

Encuesta consulta expresidentes Mayoría de ciudadanos creen que consulta sobre expresidentes será sólo simbólica (Especial)

Según el estudio, el 31 por ciento de las personas entrevistadas dijo tener mucho interés en participar en la consulta, el 30 por ciento expresó algo de interés, el 18 por ciento poco interés y el 19 por ciento dijo no tener nada de interés en ir a depositar su voto.

La encuesta indica que los seguidores del partido Morena son los más interesados en participar en el ejercicio ciudadano del 1 de agosto, con 61 por ciento de ellos que dijo tener mucho interés en ir a votar. En contraste, entre panistas, priistas y perredistas solamente el 15 por ciento manifestó mucho interés de ir a votar en la consulta.

Entre los apartidistas, que son la mayoría del electorado, se registró un 23 por ciento que señaló tener mucho interés en participar, apenas entre una quinta y una cuarta parte de ellos.

Para ser vinculante, la consulta requiere de por lo menos el 40 por ciento de participación del electorado, es decir, de quienes cuentan con credencial para votar vigente.

Encuesta consulta expresidentes Morenistas y apartidistas, los más interesados en participar en consulta (Especial)

Morena ha promovido la consulta como un mecanismo para enjuiciar a los ex presidentes, incluso difundiendo imágenes de ellos, pero lo que se plantea en la consulta, de acuerdo con la pregunta formulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es lo siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

En una encuesta nacional telefónica realizada el pasado mes de junio a mil entrevistados adultos, se leyó el fraseo de la pregunta de la consulta a las y los entrevistados, y se les preguntó si es entendible o no. El 55 por ciento afirmó que sí se entiende, mientras que el 40 por ciento manifestó que no se entiende. El fraseo se les leyó textualmente durante la entrevista telefónica. Posteriormente se les preguntó si votarían de acuerdo o no en la consulta: el 58 por ciento dijo que votaría “de acuerdo”, el 17 por ciento votaría que no, y el 25 por ciento no respondió.

Encuesta consulta expresidentes Mayoría de ciudadanos creen que pregunta de consulta es entendible (Especial)

El apoyo a la opción “de acuerdo” en la consulta es más alto entre morenistas y apartidistas, aunque entre panistas y priistas también es mayoritario. No parece haber división partidaria en esto. La mayor interrogante es cuánta gente acudirá a votar en la consulta. El INE abrirá 50 mil casillas o mesas receptoras de voto para que la ciudadanía participe en la consulta.

Metodologías:

ENCUESTA JULIO: Encuesta nacional realizada vía telefónica a 500 adultos el 23-24 de julio de 2021.

Se utilizó un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en cada una de las entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/- 4.4 por ciento. La tasa de rechazo a las entrevistas fue de 51%.

ENCUESTA JUNIO: Encuesta nacional realizada vía telefónica a 1,000 adultos el 11-12 y 24-25 de junio de 2021.

Se utilizó un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en cada una de las entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/- 3.1 por ciento. La tasa de rechazo a las entrevistas fue de 56%.

“Los resultados reflejan las preferencias electorales y las opiniones de los encuestados al momento de realizar el estudio y son válidos para esa población y fechas específicas”. Se entrega copia del estudio y sus características metodológicas al Instituto Nacional Electoral.

Estudio patrocinado por EL FINANCIERO; diseño y realización: Alejandro Moreno, Edición: Yuritzi Mendizábal.