¿Cómo le hace AMLO para ‘conectar’ con la gente? Esto dice Luis Espino

El analista político Luis Espino indica en La Silla Roja las estrategias del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para conectar con los mexicanos.

“El presidente tiene en el discurso su principal herramienta no solo de comunicación sino de gobierno. El presidente goza de gran aprobación, no solo en términos de número porque podría ser comparable con la de otros presidentes sino con la intensidad de la aprobación sino esa fuerte relación emocional que el presidente ha sido muy ingenioso de cosntruir con sus seguidores”, indicó el especialista.

“El presidente no utiliza la pablabra para describir una realidad sino que él va generando una realidad paralela con su discurso, en la cual, él no es un presidente más, no es un funcionario público que tiene que rendirnos cuentas sino una suerte de líder providencial, una suerte de héroe patrio en vida a la altura de Juárez, Morelos, Madero, que está haciendo algo más importante y más grande que es a lo que él llama en su narrativa la Cuarta Transformación”, agregó el autor del libro López Obrador: el poder del discurso populista.

El experto señaló que debido al poder de su discurso, López Obrador ha resistido a diferentes crisis que se han presentado en lo que va de su Gobierno.

“El presidente, como otros líderes populistas en le mundo, ha sido my bueno en crear este relato y ponerles nombfes a los protagonistas de su historia y entonces por eso tenemos de un lado a los expresientes, a los medios de comunicación, a los analsitas, a los académicos, a las organiaciones expertas, a los organismos internacionales, que él cuenta cómo se han coludido para imponer una serie de ideas extranjeras, ajenas a nuestra esencia, a nuestra identidad, y el nosotros es este pueblo que se percibe como una víctima del poder económico, político, del abuso de poder”, indicó.

“Este discurso es emocionante, toca fibras sensibles porque en general el Gobierno se vuelve una lucha permanente entre dos bandos: el bien contra el mal, y nuestras mentes están muy acostumbradas a entender los relatos así porque yo explico en el libro que el discurso del presidente sigue la estructura de los relatos de los cuentos que hemos leído desde niños: ‘Había una vez un país muy rico, donde había riqueza para repartir para todos, pero llegó una élite malvada, los neoliberales y empezaron a quitarle la riqueza a los verdaderos dueños que es el pueblo’ y entonces el presidente nos tiene atentos al siguiente capítulo y él simplemente va dando ejemplos que confirman que su relato es cierto y entonces por eso, los resultados, las estadísticas, si la economía no crece, si la vacunación no avanza, si los muertos de la pandemia se acumulan van quedando en segundo plano, lo importante es que los villanos están siendo castigados”, detalló.