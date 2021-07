AMLO le ‘canta las golondrinas’ a la reforma fiscal para este año

Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia matutina que no habrá reforma fiscal pues argumentó que su política de combate a la corrupción basta para evitar un aumento en los impuestos.

“De una vez lo adelanto, no va a haber reforma fiscal porque cuando se habla de reforma fiscal, ¿qué es lo que se entiende?, aumentos de impuestos, pues no va a haber aumentos porque no se necesita afortunadamente. Es cosa de continuar con el combate a la corrupción, esa es la fórmula”.

Así mismo, recalcó que a diferencia de las administraciones anteriores, ahora no se permite la condonación de impuestos y eso ayuda a que se tenga el presupuesto suficiente.

“Antes no se pagaban los impuestos o no lo pagaban los de arriba, los tenían que pagar la mayoría de la gente. Se les condonaban los impuestos, cuando eso se termina pues ya tenemos ingresos”.

También hizo énfasis en que esta política permite tener el presupuesto suficiente para que Pemex importe gas.

“Pemex tiene gas y además importa gas, podemos si es necesario importar más gas. Tenemos el presupuesto, lo que se necesite. No es para presumir pero acabamos de comprar una refinería, están bien las finanzas publicas porque no hay corrupción, no gastos superfluos”.