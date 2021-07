‘¿Quién me va a sustituir?’ AMLO habla de sus ‘tapados’ para la carrera presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este lunes que son “muchísimos” los funcionarios que pueden sustituirlo en la silla presidencial. En ese sentido, el mandatario enlistó a los principales personajes del “flanco progresista liberal” que podrían llegar a la titularidad del Ejecutivo.

“Del flanco progresista liberal hay muchísimos como Claudia (Sheinbaum), Marcelo (Ebrard), Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle, bueno, muchísimos. Afortunadamente hay relevo generacional”, dijo en la ‘mañanera’.

Además, remarcó que el pueblo decidirá quién llega a la Presidencia.

El presidente @lopezobrador_ aseguró que para las elecciones presidenciales “el pueblo va a decidir”, sin embargo dio una lista de quienes son los posibles candidatos del “flanco progresista liberal”. pic.twitter.com/ZXc15soF8t — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) July 5, 2021

“Primero hay que tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir”, sostuvo. Asimismo, recordó que en marzo de 2022 se llevará a cabo la consulta para la revocación de mandato.

“Eso no me preocupa mucho porque sé que la gente me va a mantener el apoyo, me preocupa más la ciencia y el creador”, consideró.

Enfatizó que al terminar su mandato, es decir, a finales de septiembre de 2024 se retirará de la política mexicana.

Claudia Sheinbaum

Es jefa de Gobierno de Ciudad de México desde el 5 de diciembre de 2018. Se ha desempeñado como secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal de 2000 a 2006, durante la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador y fue jefa delegacional en Tlalpan de 2015 a 2017.

Marcelo Ebrard

Desde diciembre de 2018 es secretario de Relaciones Exteriores de México. Fue jefe de Gobierno del Distrito Federal del 5 de diciembre de 2006 al 4 de diciembre de 2012, siendo el primer mandatario electo de la Ciudad de México en completar su sexenio.

Juan Ramón de la Fuente

Es un médico e investigador mexicano que se ha destacado como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1999 a 2007. En 2018, López Obrador lo propuso como embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esteban Moctezuma

Se desempeñó como secretario de Gobernación y como secretario de Desarrollo Social durante el gobierno de Ernesto Zedillo. AMLO lo nombró secretario de Educación, cargo que ocupó desde 2018 hasta 2021.

Tatiana Clouthier

Es secretaria de Economía de México desde el 4 de enero de 2021. Ha sido dos veces diputada federal, la primera ocasión en 2003-2006 y la segunda en 2018-2020.

Rocío Nahle

Es la actual secretaria de Energía. Anteriormente fue diputada federal por el Distrito 11 de Veracruz.