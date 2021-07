Vacunas, tercera ola, casos en jóvenes: 8 frases del doctor Moreno sobre COVID

Este jueves se realizó el foro EF Meet Point ‘COVID: ¿En verdad terminó el peligro de la pandemia? La carrera de las vacunas vs. las variantes’, en que participó el doctor Francisco Moreno Sánchez.

En este foro conducido por Sofía Villalobos, conductora de El Financiero Bloomberg, el doctor tocó temas como la vacunación en niños y jóvenes, la tercera ola en el país, el uso de cubrebocas y más.

Te dejamos aquí las mejores frases del doctor Moreno.

1. “Tenemos que aprender a prepararnos para lo que viene. Lo que viene es coexistir con el virus, poner en práctica lo que hemos aprendido durante estos meses, creo que se ha aprendido mucho, y tener respeto por lo que puede pasar porque no podemos todavía bajar la guardia”.

2. “Ayer hubo más de 6 mil casos nuevos, es decir, en las últimas dos semanas tenemos un incremento en el número de casos que es el reflejo de ese semáforo verde donde el mensaje tiene que ser ‘podemos aumentar las actividades pero debemos de tener incluso mayor protección’. Mayor protección, la mejor es la vacuna, pero después de eso es el cubrebocas. Y parecería que el cubrebocas es sinónimo de que seguimos en pandemia y no quiero pensar que estamos en pandemia y entonces no me lo pongo. El cubrebocas es fundamental para lograr controlar la pandemia”.

3. “Cuando tú ves que estábamos teniendo ya mil 700, mil 800 casos, y después tienes 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, ayer 6 mil nuevos casos, pues estás en un repunte. Ahora, la magnitud del repunte es ahorita cuando la tienes que frenar, es como la ola que tú ves de lejos y si tú no haces algo para esquivar la ola, la ola te va a revolcar. Ahorita estamos teniendo un repunte. El repunte quiere decir que llegaste a un punto en donde de repente la curva toma otra dirección, estamos en él. Que no lo quieran reconocer es otro asunto”.

4. “Incluso los vacunados con esquemas completos se pueden infectar, no se enferman afortunadamente, pero se comportan como asintomáticos. Entonces aquel vacunado que va a ir a una reunión, póngase un cubrebocas. Usted está más protegido pero los demás no sabemos”.

5. “No nos debe de dar miedo, si los niños no se han vacunado es porque afortunadamente tienen una buena respuesta contra el COVID, pero pueden dispersar el COVID y queremos dejar de tener replicación viral para evitar nuevas variantes en el futuro. Se van a tener que vacunar los niños y esto no nos debe de dar miedo, debemos de estar optimistas de que esto nos va a ayudar y los va a proteger a ellos”.

6. “Desafortunadamente, (CanSino) es una vacuna que no ha completado la fase tres, es decir, no sabemos cuál es la eficacia real y seguimos pidiendo, la gente que tratamos con pacientes con esta enfermedad, que nos expliquen, que digan por qué no tenemos resultados de la fase tres”.

7. “El virus no va a desaparecer en bastante tiempo. Entonces si nos vamos a esperar a que desaparezca para reactivar el ciclo escolar, pues puede que estemos hablando de que este problema nos va a llevar mucho tiempo”.

8. “Ahora, que (la variante Delta) infecta más a los jóvenes, también esto puede ser una cuestión de número, de estadística. ¿Quiénes se están enfermando más? Los no vacunados. ¿Cuáles son los grupos de edad en donde menos vacunas se han aplicado? Evidentemente en jóvenes, ¿por qué? Porque en todo el mundo se empezó vacunando a la gente vulnerable, y la gente vulnerable era la gente mayor”.