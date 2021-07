No los vemos como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer, dice AMLO de oposición

El presiente Andrés Manuel López Obrador indicó este jueves que a causa de la transformación que está llevando a cabo su administración, se integró un nuevo bloque conservador, el cual es abiertamente opuesto al gobierno que representa y a las políticas públicas que plantean.

“En primer término, señalo que este grupo reaccionario siempre será respetado y tendrá libertad para ejercer su derecho para disentir. Son adversarios no enemigos y no los trataremos como ellos lo hicieron cuando nosotros estábamos en la oposición. No los vemos como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer”, dijo el mandatario.

Durante su mensaje por el tercer año del triunfo en las elecciones del 2018, señaló que a este bloque se unieron de manera legítima empresarios, dueños de medios de información, periodistas e intelectuales de derecha, líderes partidistas, dirigentes de la llamada sociedad civil y políticos del antiguo régimen, entre otros, para enfrentar el proyecto de transformación que está aplicando.

Por otra parte, indicó que sus adversarios “enfocaron sus baterías” para impedir que obtuvieran la mayoría en la Cámara de Diputados, cuya facultad exclusiva es la de aprobar el presupuesto.

“Hicieron todo, recurrieron hasta a la guerra sucia, pero afortunadamente no lograron su propósito. La alianza “Juntos hacemos historia”, que defiende nuestro proyecto de transformación, triunfó en 186 de los 300 distritos en disputa, en tanto que el bloque conservador obtuvo 107 y el partido Movimiento Ciudadano, siete; si a ello se suma el reparto de plurinominales, la bancada a nuestro favor tendrá una cómoda mayoría”, indicó este jueves.

Agregó que no posee ni aspira a tener el monopolio de la verdad absoluta.

“Por eso reitero: nuestros adversarios siempre recibirán del gobierno que represento, el respeto y la libertad, al que tienen derecho, para manifestarse sin límites, represión o censura”, aseguró.