3 razones por las que Ebrard debe renunciar al Gobierno por accidente en Línea 12, según el PAN

El Partido Acción Nacional (PAN) señaló que el actual canciller Marcelo Ebrard debe renunciar a su puesto en el gabinete por el desplome ocurrido en la Línea 12.

En una carta, Marko Cortés, dirigente blanquiazul, incluso afirmó que si el ex jefe de Gobierno no renuncia, el presidente Andrés Manuel López Obrador debería despedirlo “para poder ser enjuiciado por probable homicidio no intencional”.

¿Qué otras razones enumeró el partido de oposición

Impunidad

Cortés comentó que mientras que a los responsables del choque de una unidad del Metro en Tacubaya se les investigó por homicidio culposo, Ebrard, Claudia Sheinbaum (jefa de Gobierno) y Mario Delgado (presidente de Morena) “son intocables”.

Informe preliminar

El documento dado a conocer por EL FINANCIERO mostró que el canciller supuestamente abría apurado la conclusión de la obra, afirmó Cortés.

“Hubo apresuramientos por terminarla antes de tiempo, adjudicaciones de obra sin licitación pública, fallas en la construcción y suspensión del servicio por casi dos años en su tramo de Tláhuac a Atlalilco”, abundó.

Sobreprecio en la construcción del proyecto

El presidente del PAN indicó que la llamada ‘Línea Dorada’ iba a costar originalmente 17 mil millones de pesos.

“Al final costó a los mexicanos 26 mil millones de pesos. A esta cantidad se deben sumar los mil 588 millones 152 mil dólares del arrendamiento de los 30 trenes de rodadura férrea que operan en la Línea 12″, dijo.