Zedillo, Salinas, Fox y Calderón quieren hacer fraude a Morena: Salgado Macedonio

El senador con licencia Félix Salgado Macedonio aseguró que los guerrerenses votarán de manera masiva por Morena y “no permitirán que haya fraude” en las elecciones del 06 de junio.

El morenista advirtió que los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quezada y Ernesto Zedillo Ponce de León “se acuerparon” para frenar el triunfo de Morena en los 15 Estados en los que habrá elecciones el 6 de junio.

Este miércoles, Salgado Macedonio acompañó a su hija Evelyn Salgado Pineda, candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, en su último acto de campaña proselitista antes de la veda electoral en la localidad de La Providencia

Desde ahí, destacó la adhesión de la estructura y del candidato a gobernador de Fuerza por México, Manuel Negrete.

“Estamos acuerpando fuerzas políticas en la Cuarta Transformación, este es un proyecto de nación y estamos con Andrés Manuel López Obrador, hay que estar de la mano”, expuso.

Señaló que los opositores también se están acuerpando y tomaron el control del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Afirmó que “el amo” de todos ellos es el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, de quien dijo no estar al frente del bloque opositor, porque utiliza a los empresarios para que ellos den la cara.

“Salinas no es tarugo, no tiene un pelo de tonto, no da la cara, anda brincando en otros países pero no viene a México a dar la cara”, exclamó Salgado Macedonio.

Asimismo, aseguró que Claudio X. González es quien opera diariamente los intentos por frenar el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, junto a varios “voraces empresarios políticos que gozaban de jugosos contratos en los demás sexenios”.

“Se les acabó la ubre, ya llevan tres años en cuaresma, en seco, no llueve, no baja, no cae el dinerito, ya no les cae el moche, ya no les cae dinero que jalaban, por no decir otra cosa, el billetón, la millonada ya no les caen en las medicinas, en las obras públicas, en las carreteras, se les acabó la mochada, andan desesperados, se están acabando”, sentenció.