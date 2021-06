Esto nos dijo el ‘Güero’ Palma sobre las narcoseries y la legalización de la mota

A Héctor Luis Palma Salazar, cofundador del Cártel de Sinaloa, las narcoseries le parecen “fantasiosas” y “morbosas”... y no le parece mala idea que se legalice la mariguana.

“El Güero” es una de las figuras del crimen organizado relevantes del país en las últimas décadas. Por lo tanto, se ha ganado “un lugar” en las polémicas narcoseries, las cuales han recibido críticas por ser una apología a la violencia que azota al país y a la cultura del narcotráfico, como Narcos México y El Chapo, ambas de Netflix.

En su primera entrevista a un medio, tras casi 26 años de estar detenido en México y Estados Unidos, Palma señaló a EL FINANCIERO que, aunque no las ha visto, dichas series buscan el “morbo” y no tienen nada que ver con su persona real.

“No las he visto, me han platicado, no ha sido mi interés saberlo a fondo, porque de lo poco que me han comentado, nada es cierto, es basado en meras fantasías del escritor que pudo haber hecho los relatos, para atraer la atención del morbo, enganchados en eso, pero nada tienen que ver con mi persona”, comentó a un cuestionario que le fue enviado por escrito a través de su abogado José Gabriel Martín Hernández.

Asimismo Palma señaló que, pese a que es un mal que afecta a toda la sociedad, está a favor de legalizar la mariguana: “En mi opinión no es mala idea legalizarla, siempre y cuando haya una regulación adecuada, ya que actualmente por lo que me he dado cuenta, se ha desbordado la violencia en algunos casos por el consumo de drogas a nivel nacionales con las llamadas ‘tienditas’, cosa que hace 26 años había lo mínimo; sin embargo, México actualmente es un consumidor a gran escala”, expuso.

“El Güero” acusó, asimismo, que fue detenido de manera injusta y pide al presidente Andrés Manuel López Obrador conocer la verdad sobre su caso, pues señala que junto con el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, alguien les ha informado mal. “Puede que personas cercanas les estén dando información incorrecta y de mala fe para echarle leña al fuego y obstaculizar mi libertad, se debe investigar quién está detrás”.

Al preguntársele sobre versiones de que, una vez libre, se dedicará al narcotráfico y a las venganzas, a lo que responde: “Yo me dedicaré a trabajar las tierras heredadas de mis padres, a mi familia. Están equivocados quienes dicen eso de mí, lo que menos quiero son problemas, pues llevo la mitad de mi vida preso y lo que más deseo es paz y armonía para mí y mi familia”.