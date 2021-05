Por ‘hacer daño al país’, el Presidente relevará a gobernador de Banxico

El presidente Andrés Manuel López Obrador puso en entredicho la honestidad de Alejandro Díaz de Léon, gobernador del Banco de México (Banxico), quien tendrá que ser relevado en diciembre próximo, por avalar la compra de plantas de fertilizantes a sobreprecio cuando estuvo en Nacional Financiera.

“El que está de gobernador del Banco de México fue el que aprobó el crédito para la planta de fertilizantes en 2015. Unas plantas de fertilizantes que se adquirieron a precios elevadísimos, tenemos por esa operación una deuda de mil millones de dólares, entonces si fueran buenos técnicos no hubiesen llevado a cabo esas operaciones”, dijo.

“O sea a ver cómo se justifica eso. Escuché que él apenas estaba llegando, estaba trabajando en Hacienda y luego lo mandan a Nacional Financiera, y ya habían hecho la operación, no sé si (Luis) Videgaray o (José Antonio) Meade porque es el mismo equipo. Ya estaba la operación, pero a él le tocó firmar, si se tratara de un técnico honesto hubiese revisado el contrato de compraventa y se hubiese dado cuenta que era un contrato contrario al interés público, que era una mala operación y no hubiese firmado, no hubiese aceptado”.

Resaltó que ese tipo de acuerdos sólo se daban por consigna, desde la Hacienda y Presidencia, por lo que Díaz de León resultó ser de esos funcionarios que dan el sí a todo y por ello lo colocaron en el Banxico.

“Porque ni modo que la negociación haya salido en Nacional Financiera, le dieron la orden de Hacienda y de arriba. Así fue la compra de la planta de fertilizante al señor (Alonso) Ancira”, explicó.

Recordó que en esa compra sí hubo un consejero de Pemex, Rogelio Gasca Neri, que emitió un voto para manifestar su inconformidad en esa compra, lo que, dijo, es ejemplo de un buen funcionario.

Recientemente, el gobierno federal recibió 216 millones de dólares del empresario Ancira, como reparación del daño causado a Pemex por la venta de esa planta a sobreprecio, a pesar de que estaba hecha chatarra.

El mandatario rechazó que, luego de que el pasado viernes adelantó que propondría al Senado un perfil honesto para relevar a Díaz de León, eso haya causado inestabilidad económica. Dijo que si se dio una variación en el peso fue por el fortalecimiento del dólar ese día.

A pesar de la crítica que lanzó contra el titular de Banxico, reiteró que el Ejecutivo se mantendrá respetuoso de la institución financiera.

“Vamos a cumplir el compromiso de respetar la autonomía del Banco de México, lo hemos hecho hasta ahora y lo seguiremos haciendo, no vamos nosotros a intervenir en la política del Banco de México”.

El mandatario resaltó que quizá los amigos de Díaz de León pensaban que continuaría en el cargo, pero manifestó que no está de acuerdo “en dar continuidad a técnicos del periodo neoliberal que hicieron daño al país”.

“Independientemente de la cuestión legal necesitamos la renovación y vamos a proponer a un buen economista, con experiencia en el manejo de la economía, de las finanzas, y una gente seria, responsable que va a saber conducir el Banco de México para que se mantenga la estabilidad macroecónomica”, señaló.

“No va a ser un gran viraje para que todo mundo esté tranquilo, va a ser nuestra propuesta un economista serio, responsable, honesto, eficiente”, aseguró.

Desde el viernes, el Presidente adelantó que no ratificaría a Díaz de León en el cargo. Jesús Esquivel, subgobernador del Banco de México, y Arturo Herrera, secretario de Hacienda, son quienes suenan para el relevo.