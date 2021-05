García Cabeza de Vaca trabaja desde Casa Tamaulipas pese a presunta orden de aprehensión

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, trabaja desde Casa Tamaulipas pese a la presunta orden de aprehensión en su contra.

La tarde de este lunes, el mandatario estatal publicó un mensaje en su cuenta de Twitter donde asegura que sostiene reuniones con integrantes del gobierno de Tamaulipas.

En #CasaTam sostengo hoy reuniones de trabajo con integrantes del Gabinete del @gobtam, en las que damos seguimiento a las acciones y proyectos que el Gobierno del Estado lleva a cabo en favor de #Tamaulipas y sus familias. pic.twitter.com/thtGrxqnBZ — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) May 24, 2021

Hay una polémica entre morenistas por el caso Cabeza de Vaca, pues el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, afirmó que no existe una orden de aprehensión en su contra, mientras Ricardo Monreal sostiene lo contrario.

Ramírez Aguilar declaró, en una entrevista radiofónica realizada el viernes, que García Cabeza de Vaca no solo no ha perdido el fuero, sino que, además, no existe una orden de aprehensión en su contra.

“Tiene fuero el gobernador; en este momento, sí; jurídicamente estoy dando mi opinión de lo que procede, sin entrar a un tema de defensa, o a favor o en contra”, dijo y agregó: “Busqué por acceso a la información en los órganos jurisdiccionales: no existe una orden de aprehensión. O sea, como tal, no hay una orden de aprehensión”

A contrapelo, el sábado Monreal se refirió en su cuenta de Twitter a la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca por su presunta participación en crímenes de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

“El caso del gobernador de Tamaulipas se debe resolver de manera institucional y consensuada, incluso por medio de la intervención del @senadomexicano. Confiemos en la autonomía de la @FGRMexico y en la independencia de la @SCJN”, escribió en la red social.