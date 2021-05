MC elige a Manuel Scott como su nuevo candidato a gobernador de Sonora

Movimiento Ciudadano designó a Manuel Scott como su nuevo candidato al Gobierno de Sonora, luego de que su anterior abanderado, Ricardo Bours, decidió el lunes apoyar al candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Ernesto Gándara.

“Me queda claro que he dejado de perseguir un ideal o un sueño particular de ser diputado, las encuestas ahí están, teníamos un distrito local ganado, pero hoy asumimos el reto porque nos queda claro que la política no va a ser de una sola persona”, dijo Scott este martes, en conferencia de prensa acompañado por la dirigencia nacional del partido.

“Asumo este compromiso. Me queda claro que es darle voz a una generación que no cree en la política. Sonora no solamente no tiene dos opciones, una opción que representa el pasado corrupto. Y tampoco el presente inoperante. Sonora tiene una tercera vía”.

En tanto, Jorge Álvarez Máynez, secretario general de MC, pidió a Ricardo Bours que renuncie formalmente a su candidatura, para que pueda ser sustituido oficialmente por el partido.

“Porque dio un comunicado hace 24 horas pero no ha tenido lo elemental, la dignidad política, de renunciar”, reclamó.

Clemente Castañeda, dirigente del partido, aseveró que el proyecto de MC busca acabar con la vieja forma de hacer política, basada en acuerdos cupulares y alejados de la ciudadanía.

“Manuel Scott será un digno representante de la causa de Movimiento Ciudadano”, aseveró.

“Vamos a pintar Sonora de naranja, pésele a quien le pese”.